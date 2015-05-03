به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از شوراهای نمونه شهر و روستای استان لرستان با اشاره به تعداد اعضا شوراهای شهر و روستای کشور اظهار داشت: در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور بیش از ۱۱۷ هزار نفر عضو دارند.

وی با بیان اینکه این تعداد عضو در ۳۸ هزار شورای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند عنوان کرد: در مجموع از این تعداد شورا حدود ۳۵ هزار مربوط به شوراهای اسلامی روستایی کشور است.

رئیس شورای عالی استانهای کشور از فعالیت هزار و ۱۶۱ شورای اسلامی شهری در کشور خبر داد و گفت: همچنین در حال حاضر هزار و ۵۸ شورای بخش و ۴۲۸ شورای شهرستانی نیز در سطح کشور فعالیت دارند.

بصیری پور با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا بر مبنای تفکر حضرت امام(ه) و همچنین برگرفته از آیات قرآن و روایات تشکیل شده اند افزود: همچنین در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بر ضرورت و اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اصل هفتم قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم گیر در اداره امور کشور محسوب می شوند، گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها مرجعی هستند که می توانند طرح به مجلس شورای اسلامی بدهند.

رئیس شورای عالی استانهای کشور با تاکید بر نقش و جایگاه مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه و پیشرفت کشور بیان داشت: تا کنون در مجموع از این ظرفیت عظیم آن طور که باید در امور کشور نقش آفرینی نکرده اند.

بصیری پور با تاکید بر اینکه در شوراهای اسلامی شهر و روستا ظرفیتها و توانمندی های فراوانی وجود دارد، گفت: می توان از تخصص، تجربه، دانش و ... این ظرفیتها در توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای تمرکز زدایی در کشور راه اندزای شده اند بیان داشت: شوراها به واقع کارها و اقدامات دولت را کامل می کنند و تسهیل کننده امور در کشور هستند.

رئیس شورای عالی استانهای کشور با تاکید بر اینکه شوراها با تعامل با دولت می توانند کارهای بزرگی در کشور انجام دهند تصریح کرد: در این راستا خود شوراها باید نسبت به توانمندی های خود باور داشته باشند.

بصیری پور همچنین بر ضرورت شورا باور بودن مدیران دستگاه های اجرایی مختلف نیز تاکید کرد و گفت: بسیاری از مدیران نسبت به شوراها باور دارند ولی با این وجود میزان شورا باور بودن مدیران جامع و کامل نیست و باید ارتقا یابد.