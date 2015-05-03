به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام راحل(ره) در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: برگزاری برنامه هایی همانند بزرگداشت مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) وظیفه قانونی و انقلابی همه مدیران است.

وی با بیان اینکه از ماموریت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جهت پاسداری از ارزش های انقلاب اجرای مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) است، افزود: برگزاری کاروان های راهیان نور به مناطق جنگی به منظور آشنایی با مناطق جنگی دوران دفاع مقدس و دلاورمردی های رزمندگان و پاسداشت خون شهیدان از دیگر اقدامات سپاه پاسداران است که تاکنون انجام داده است.

پورقاسمیان ادامه داد: امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا و اندیشه های بلند امام راحل است که همه ساله ملت ایران در سالروز ارتحال امام(ره) با ایشان و آرمان های انقلاب میثاقی دوباره می بندند.

فرماندار شهرستان بروجرد با بیان اینکه باید قدردان این انقلاب باشیم، افزود: امام راحل(ره) اگر نبود امروز چنین مملکتی با این قدرت و عظمت در سطح جهان نداشتیم.

وی اظهار داشت: امسال سهمیه شهرستان بروجرد برای اعزام زائر به مرقد امام راحل(ره) هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده است که این تعداد قرار است با ۳۰ اتوبوس اعزام شوند.

امام جمعه اشترینان بروجرد نیز در این جلسه افزود: چگونگی برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام راحل(ره) در بین مدیران یک دغدغه است که جای شکرگزاری دارد.

حجت الاسلام مجتبی بیرانوند ادامه داد: امسال باید با همدلی بین دستگاه های اجرایی، مسئولان و مردم مراسمی با شکوه تر نسبت به سالهای گذشته در شان امام بزرگوار برگزار کنیم.

حجت الاسلام بیرانوند تاکید کرد: انقلاب با ولایت و رهبری و اتحاد به پیروزی رسید و به گفته امام راحل رمز بقای انقلاب وحدت دو رکن ولایت و مردم است.

بنابراین گزارش، مراسم بزرگداشت ارتحال امام راحل(ره) با حضور کارکنان ادارات، مردم، طلاب و روحانیون در مسجد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.