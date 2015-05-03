به گزارش خبرنگار مهر، ‌ صولت مرتضوی ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی شوراها كه در سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار شد شورا را مظهر مشاركت عمومی در تصمیم گیری ها معرفی كرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری این دهه را دهه پیشرفت و عدالت عنوان كردند كه در این دهه باید از پیچ های تاریخی گذر كنیم.

وی با بیان این كه عبور از این پیچ تاریخی نیاز به برنامه ریزی دارد افزود: یكی از برنامه هایی كه رهبری تدبیر كردند اقتصاد مقاومتی است كه به عنوان یك اصل مهم باید اشاره كرد.

شهردار مشهد ادامه داد: شورای اسلامی شهر و روستا به عنوان یك پایگاه مردمی می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش موثری داشته باشند.

وی شورای شهر و روستا را جایگاه مردم سالاری دینی معرفی كرد و گفت: بودجه كلان شهرها اگر به نیكی مدیریت شود می تواند مولفه های اقتصاد مقاومتی را رقم بزند.

مرتضوی زیرساخت های اقتصاد مقاومتی را در گذر از پیچ تاریخی ضروری دانست و گفت: در برخی كلان شهرها به بخشی از این زیرساخت ها دست یافته ایم.

وی با اشاره به این كه برای استفاده مطلوب از ظرفیت های كلان شهرها دو قوه مهم كشور باید همدل و همزبان شوند گفت: تمركززدایی و نظارت بر تصمیمات شوراها می تواند كشور را به خودكفایی برساند.

مرتضوی ادامه داد: در سال گذشته در حال ركود بودیم با این حال بسیاری از كلان شهرها به رغم تهدیدات و تحریم ها خم به ابرو نیاوردند كه این امر با مشاركت شوراها محقق شد.

وی با بیان این كه مجلس آستین همت بالا بزند و از شوراها حمایت كند گفت: شورای عالی استان ها از اركان مهم تصمیم گیری است با این حال این نهاد خود را به عنوان یك ركن مهم در قانون گذاری به رخ نكشیده است.