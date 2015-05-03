به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه بخش سلامت در نقاط مختلف کشور تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته است و شاهد افزایش رضایت‌مندی مردم نسبت به این اقدامات هستیم.

وی اجرای طرح تحول نظام سلامت را اقدامی بسیار خوب برای وسعه بهداشت و درمان در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: کاهش هزینه‌های درمانی بیماران، افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات درمانی، بهبود رسیدگی به بیماران، حضور پزشکان متخصص در همه بیمارستان‌ها و . . . از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به برخی از اقدامات صورت گرفته در استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مشکلات استان در زمینه ماندگاری پزشکان متخصص بود که این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مهمی بدین منظور صورت گرفته است.

راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی در شهرستان‌ها

وی اضافه کرد: در سطح شهرستان‌های استان بوشهر نیز درمانگاه‌های تخصصی درمانی ایجاد شده است که تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار نفر از خدمات این درمانگاه‌ها استفاده کرده‌اند.

رئیسی ادامه داد: زایمان طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از سیاست‌های ما در راستای افزایش میزان زایمان‌های طبیعی بوده که در این زمینه شاهد دستیابی نسبی به اهداف مورد نظر هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: طی یک سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ زایمان در استان بوشهر صورت گرفته است که شش هزار و ۳۰۰ زایمان طبیعی بوده است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: خدمات طرح تحول نظام سلامت به ۱۰۵ هزار نفر در استان بوشهر ارائه شده است که برای تامین هزینه‌های درمانی در استان بوشهر ۱۲۸ میلیارد ریال یارانه پرداخت شده است.