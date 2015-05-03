به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی عصر یکشنبه در نشست با مدیران بخش‌های تولیدی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش تولید است و نیاز است که برای حمایت از تولیدکنندگان تلاش ویژه‌ای صورت بگیرد.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: دولت عزم جدی برای حمایت از تولیدکنندگان دارد و ما نیز تلاش داریم که از تولیدکنندگان استان به خوبی حمایت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به نشست‌های برگزار شده با مدیران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم شرکت‌های مذکور، نیازهای کالایی خود را از تولیدکنندگان استان بوشهر تامین کنند.

وی بر لزوم استفاده از روش های مدیریت نوین در بخش بازاریابی تاکید کرد و گفت: فروش محصول دغدغه اصلی تولیدکنندگان بوشهری است که باید شاهد مدیریت کارآمدتری در این زمینه باشیم.

حسینی محمدی از تلاش برای رفع مشکلات تولید در استان خبر داد و اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در این راستا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این مهم از طریق معاونت آموزش و پژوهش در دست پیگیری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از بخش‌های صنعتی و تولیدی در استان بوشهر استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با رفع مشکل پیش روی فعالان این عرصه، شاهد رونق اقتصادی بیشتر در بخش تولید در استان باشیم.