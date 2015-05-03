به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو یکشنبه‌شب در مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری و کودکان شهر کاکی اظهار داشت: شهر کاکی یکی از قطب‌ها و بخش‌های استان بوشهر در بخش هنر است و از ظرفیت و پتانسیل بالایی از قدیم تاکنون برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه هنرمندان کاکی در عرصه هنری نقش‌آفرینی زیادی کرده‌اند، افزود: نیاز است که زیرساخت‌های شهرستان و بخش کاکی در حوزه هنری از بالفعل به بالقوه برسانیم و اقداماتی در این زمینه انجام دهیم.

مهرجو بیان کرد: دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به بخش فرهنگ و هنر دارد و تاکنون نیز کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است.

وی بر ضرورت توجه به اقتصادی کردن آثار هنری تاکید کرد و گفت: اقتصادی کردن آثار فرهنگی نیاز توجه دارد و در این راستا نباید از هیچ تلاشی دریغ ورزیم.

مهرجو بیان کرد: خیلی از آسیب‌های اجتماعی جامعه می‌تواند با کارهای هنری از آن پیشگیری و یا آمار آن را کاهش داد که این امر نیز مستلزم همکاری همه افراد جامعه است.

۲۶۰ میلیارد ریال به راه‌های این شهرستان اختصاص یافت

فرماندار شهرستان دشتی با اشاره به اینکه جامعه با زبان هنر بهتر پیام دریافت می کند، یادآور شد: زیر ساخت‌های شهرستان و بخش کاکی مطلوب نیست که می‌طلبد توجه ویژه‌ای به این امر مهم صورت گیرد.

غلامرضا مهرجو خاطر نشان کرد: در سال گذشته علی رغم حجم بالای پروژه های نیمه تمام ومطالبات پیمانکاران ۲۹ میلیارد ریال به بخش فرهنگ و هنراین شهرستان اختصاص یافت.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز تلاش داریم که توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فرهنگ و هنر در سطح شهرستان دشتی شود.

مهرجو به بخشی از کارهای صورت گرفته در بخش کاکی نیز اشاره و تصریح کرد: بخش کاکی عمدتا در بخش‌های راه، عمران شهری و روستایی بیشترین مشکل داشتند که در سال ۹۳ با عنایت دولت تدبیر و امید و استاندار بوشهر و تلاش‌های صورت گرفته به اتفاق نماینده مردم دشتی و تنگستان اعتبارت خوبی به این بخش اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد ریال به راه‌های این شهرستان اختصاص یافته که بیشتر آنها در بخش کاکی بوده که مهمترین پروژه‌ها نیز تعریض محور بادوله کاکی، کاکی شیخیان، گزدراز کردوان و راههای روستایی کبگان، کردوان و گلستان لاور بوده است.