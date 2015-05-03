به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر یکشنبه در دومین نشست شورای اداری استان هرمزگان با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، روز کارگر، شهادت استاد مطهری و روز معلم به عنوان سال مبنی بر دولت و ملت، همدلی و همزبانی اشاره کرد و بیان داشت: همدلی مسئله بسیار مهمی است که اگر وجود داشته باشد، همزبانی هم خواهد بود اما زبان به تنهایی کارساز نیست.

وی ادامه داد: یک گونه برخورد با شعار سال نوشتن آن بر در و دیوار است که مشکلی را حل نمی کند اما آن عنصری که می تواند مشکلات ما را حل کند، تحقق همدلی است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: دولت غیر از اینکه خدمتگزار مردم است باید در دل او هم چنین باشد که مردم با او یکی هستند و اگر انتقادی به دولت می شود، نباید فکر کند بیگانه ای این کار را کرده بلکه انتقاد بر پایه خیرخواهی و نصیحت تکلیف هر انسان و حق مردم است.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه جامعه ای که صدا نداشته باشد، مرده است، عنوان کرد: مردم هم باید این مسئله را بپذیریند که دولت و مسئولان از خود مردم هستند و هیچ دولتی اگر مردم با او همدل نباشند، نمی تواند کار کند و برای تحقق عنوان سال همه باید از همدلی شروع کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در استان هرمزگان چند کار شروع شده اما حضور مسئولان برای اجرای آنها را کمرنگ می بینیم، اظهار داشت: یکی از مهمترین کارها آغاز ساخت مسجد جامع بندرعباس بوده که این مسجد نعیم آبادی نیست بلکه مسجد جامع بندرعباس است و برای آیندگان باقی می ماند.

امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: برخی فقط سوال می کنند که چه زمانی این مسجد تکمیل می شود و نمی پرسند که مشکلات آن چیست تا برای رفع آن تلاش کنند.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: احداث این مسجد افتخاری برای ماست و باید هرکس در فضای کاری خود تلاش کند تا این کار به نتیجه برسد و به نام نظام اسلامی در دل تاریخ بماند.

وی گفت: مسجد جامع بندرعباس دارای چند مشکل و نیازمند کمک مالی است و بودجه دولتی ندارد و با پولی که از فروش بخشی از زمین آن تهیه شد در این زمینه خوب کار شد، اما الآن نیازمند کمک همه است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری افزود: توسعه این مسجد که نزدیک به 22 هزار نفر ظرفیت خواهد داشت و حدود80 هزار نفر نیز می توانند در خارج از آن حضور یابند بسیار مهم و نیازمند احداث صحن است و کسانی که واحدهای اطراف مسجد را در اختیار دارند باید هرچه زودتر واحدها را تخلیه کرده تا صحن مسجد هم احداث شود و ایستادگی در مقابل این طرح به نفع شهر بندرعباس نیست و باید مشکلات آن رفع شود.

آیت الله نعیم آبادی همچنین به احداث زائرسرای هرمزگان در مشهد مقدس اشاره کرد و بیان داشت: بیش از 900 متر زمین رایگان در اختیار استان هرمزگان برای احداث زائرسرا در مشهد قرار گرفته است اما تا کنون حرکتی در این زمینه از ناحیه هیچ کس دیده نشده تا این کار صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر مباحث نباید تنها به زبان اکتفا کنیم و در مقابل آن مسئول هستیم، تصریح کرد: از همه مسئولان استان می خواهم تا با تجاوز به بیت المال و زمین خواری مقابله کنند و این امر دارای دعاوی عمومی است و دادستان وظیفه دارد، جلوی این کار را بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اضافه کرد: تکلیف اول دستگاه قضایی و در راس آن دادستان به عنوان مدعی العموم این است که هرجایی که بحث عموم است، دادستانی باید ورود پیدا کند و با آن مقابله کند و متاسفانه امروز مفاسد اقتصادی غوغا می کند و باید جلوی دزدان و متجاوزان به بیت المال را گرفت.

آیت الله نعیم آبادی ضمن ابراز تاسف از زلزله نپال به زلزله در قله قدرت خاندان آل سعود اشاره کرد و افزود: امیدواریم هرچه زودتر شاهد سقوط این کانون خباثت و بی دینی یعنی آل سعود باشیم که ایجاد داعش و وهابیت یکی از کارهای آل سعود است و به حدی دیکتاتوری در عربستان حاکم است که کسی جرات نمی کند نفس بکشد.