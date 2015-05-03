به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش هرمزگان، خسرو نظری در سی و یکمین یادواره بزرگداشت مقام معلم استان هرمزگان افزود: توسعه انگیزه و تقویت دانش حرفه‌ای معلمان از مهمترین رویکردهای طرح رتبه بندی است چرا که به واسطه فقدان چنین نظام جامعی این چالش جدی در نظام آموزشی وجود دارد که معلم نمی داند در چه وضعیتی قرار دارد و جایگاه او در سیستم کجاست.

وی تصریح کرد: به همین ضرورت یکی از مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیروامید فراهم کردن زمینه تحقق نظام رتبه بندی است که با تشکیل کارگروهی در این رابطه طرح مذکور برای مهر ۹۴ اجرایی می شود.

به گفته نظری در این طرح معلمان در پنج گروه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند که این امر انگیزه یک معلم را برای طی کردن مدارج مختلف وبهره مندی از امتیازات آن به دنبال دارد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی نیروی انسانی ، کم توجهی به این اصل مهم در گذشته را به عنوان چالش کنونی آموزش و پرورش نام برد و بیان داشت:استفاده بهینه از نیروی انسانی قطعا باعث افزایش بهره وری در نظام تعلیم و تربیت می شود و نیازآموزش و پرورش را به نیروهای جدید کم خواهد کرد.

وی اضافه کرد:دراین راستا یکی از سیاست های وزارت آموزش وپرورش در پنج ساله آینده کاهش ۲۰۰هزارنفری جمعیت معلمان است که نتیجه آن افزایش منابع وهمچنین بهبود وضعیت معیشتی معلمان و رشد شاخص ها در نظام تعلیم وتربیت است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اهمیت ماندگاری نیروی انسانی در مناطق،ازسیاست راهبردی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خبر داد و گفت: انتخاب طرح " از بوم برای بوم" در همین راستا است که طی آن نیروهای بومی با تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان به زادگاه و منطقه خود برمی گردند و به عنوان نیروی آشنا با منطقه، با آرامش خاطرمشغول فعالیت خواهندشد .

وی در همین راستا گفت:در واقع یکی ازچالش های جدی آموزش و پرورش این است که غالب نیروهای آن به جای تمرکز بر اهداف و رویکردهای آموزشی عمده تلاش خود را به جابجایی و رساندن خود به شهرهای دیگر و پایتخت می نمایند.

قائم مقام وزیرآموزش و پرورش در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم در ادامه با انتقاد از برخی طرح های فاقد پشتوانه کارشناسی و پژوهشی در گذشته، اضافه شدن یک پایه به دوره ابتدایی را موارد اشاره کرد و گفت: در آموزش و پرورش هیچ کار بدون پشتوانه کارشانسی و پژوهشی جواب نمی دهد که از جمله آن می توان به تغییرات نظام اموزشی و اضافه شدن یک پایه به دوره ابتدایی در دولت قبل اشاره کرد که آثار زیانبار آن هم اکنون بر سیستم آموزشی تحمیل است.

وی ادامه داد: بدون بستر سازی لازم و کار عمیق پژوهشی یک پایه به دوره ابتدادیی اضافه شد که این امر هم اکنون به عنوان یکی چالش جدی نظام آموزشی را با مشکل مواجه کرده است و موج آن درحال سرازیر شدن به سمت دوره متوسطه است.

نظری همچنین از اجرای طرح تبلت دانش‌آموزی در همه استان های کشور به صورت پایلوت خبر داد و گفت: تبلت دانش‌آموزی در اختیار دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم قرار خواهد گرفت که این طرح در هر استان در یک مدرسه برای یک پایه تحصیلی اجرایی می شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه معلم در توسعه جوامع،خاطرنشان کرد: بدون شک اگر جامعه ای خواهان این است که روی آرامش و توسعه را ببیند، انسانهای فرهیخته تربیت نماید و وطن پرستی را درعمق و جان فرزندان جامعه خود نهادینه کند باید به عنصر اصلی این مهم یعنی معلم توجه شایسته ولازم را داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به سیاست های وزارت آموزش وپرورش در ارتقاء جایگاه معلم خاطرنشان کرد: معلم مهمترین عنصر و مولفه تعلیم و تربیت است وجهت گیری های کارشناسی شده آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید به سمتی است که علاوه بر رفع مشکلات معیشتی،شان و جایگاه معلم در جامعه ارتقاء یابد.