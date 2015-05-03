رقابت های والیبال قهرمانی سیستان و بلوچستان در خاش پایان یافت

دبیر هیات والیبال سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت سالروز ولادت حضرت علی (ع) و با حضور هفت تیم زاهدان، زابل، زهک، خاش، میرجاوه، ایرانشهر و نیکشهر در دو گروه برگزار شد.

ابوالفضل چپروا افزود: در گروه یک مسابقات چهار تیم زاهدان، نیکشهر، زهک و خاش و در گروه دو ایرانشهر، زابل و میرجاوه طی مدت سه روز با هم به رقابت پرداختند.

وی بیان کرد: در پایان این دوره از رقابت ها، زاهدان توانست بالاتر از دیگر حریفان در رده نخست قرار بگیرد و تیم های خاش و زابل به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کنند.

وی بیان کرد: تیم منتخب مسابقات در قالب تیم سیستان و بلوچستان دهه سوم خرداد به رقابت های منطقه ای جوانان کشور اعزام می شود.