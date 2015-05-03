به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی یکشنبه‌شب در مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری و کودکان شهر کاکی اظهار داشت: این جشن اولین جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سطح استان است که در شهر کاکی برگزار می شود و از این موضوع خوشحال هستیم که شهر کاکی جزو پیشتازان این عرصه است.

وی با تقدیر از حمایت‌های مسئولان شهرستان دشتی از تئاتر، گفت: هنرمندان شهرستان و بخش کاکی باید از این فرصت نهایت بهره را ببرند.

ماحوزی بیان کرد: گاهی با رفتار، گفتار و اثرهایی که انسان از خود بر جای می‌گذارد، می‌تواند تاثیرات زیادی از خود در جامعه ایجاد کند و کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر کار می‌کنند، به‌واسطه اعتباری که در فرهنگ قائل هستند قطعا تاثیرات زیادی ایجاد می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه تاثیر گذار باشیم، بهتر است که از هنر استفاده کنیم و تئاتر نیز بهترین و ملموس‌ترین جایگاهی است که می‌تواند بر آحاد جامعه تاثیر داشته باشد.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان

ماحوزی با بیان اینکه باید بتوانیم تئاتر را در بین مردم بیاوریم، تصریح کرد: باید در فضاهای عمومی و جاهایی که می‌توانند جوانان حضور پیدا کنند، تئاتر برگزار کنیم و تئاتر می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش به‌سزایی ایفا کند.

ماحوزی خاطرنشان کرد: استان بوشهر در زمینه تئاتر دارای سابقه دیرینه‌ای است و تئاتر آئینی و دینی استان در کشور دارای جایگاهی خاصی است و در سال ۹۴ که به نام تئاتر است، می‌طلبد توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در سطح استان شود.

وی با اشاره به اینکه احداث نگارخانه در شهر کاکی نیز در دستور کار است، یادآور شد: در سال گذشته بودجه فرهنگی و هنری استان ۲۲۰ میلیون تومان بوده است که ۱۷۰ میلیون تومان تخصیص پیدا کرد و این اعتبار جواب‌گوی نیازهای استان نیست.

شرایط استان بوشهر برای انتخاب به عنوان پایتخت کتاب جهان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: در سال جاری با حمایت‌های مسئولان قطعا این اعتبارات افزایش خواهد یافت و شاهد تحول خوبی در این بخش‌ها خواهیم بود.

وی در خصوص انتخاب بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران نیز گفت: با برنامه‌ریزی خوبی که در سطح استان صورت گرفت، استان بوشهر به اتفاق خوزستان، یزد و گنبد کاوس به عنوان کاندیدای پایتخت کتاب ایران معرفی شدند.

ماحوزی بیان کرد: برای انتخاب پایتخت کتاب جهان نیز با طرح خوبی که از طرف استان به وزارتخانه ارسال شد، استان بوشهر از میان ۲۶ استان و ۶۶ طرح به عنوان سه طرح برگزیده به یونیسکو معرفی شد که این جای افتخار دارد.

وی اظهار داشت: این نشان می دهد که استان بوشهر دارای پتانسیل زیادی است که باید در خودمان خود باوری را تقویت کنیم.