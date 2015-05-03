عربستان به دنبال اشغال استان حضرموت است

به گزارش مهر، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان تصریح کرد که اگر استان «حضر موت» در اختیار عربستان قرار گیرد، حملات علیه یمن را متوقف خواهيم كرد. پایگاه خبری «الخبر برس» با انتشار گزارشي از توطئه عربستان براي تقسیم یمن خبر داد و نوشت: آل سعود بعد از حملات بی نتیجه به یمن، خواستار تقسيم يمن شده و اعلام كرده اند كه استان «حضر موت» باید در اختیار عربستان قرار گیرد درغیر این صورت حملات ادامه خواهد یافت.

اين گزارش به نقل از وزیر دفاع عربستان، از هدف اصلی جنگ عربستان علیه یمن پرده برداشت و نوشت: هدف اصلی اين جنگ، اشغال استان «حضر موت» و دستیابی به «بندر مکلا» بوده است تا عربستان به نفت یمن دسترسی و برای صادرات از این بندر تجاری استفاده کند. بر این اساس این توافق قبلا بین ریاض و رئیس جمهوری فراری «عبد ربه منصور هادی» انجام گرفته اما با قدرت گرفتن أنصار الله همه طرح ها به هم ريخته است.

از سویی دیگر، صدها یمنی، عصر روز گذشته (شنبه) در شهر «المکلا» مرکز استان «حضر موت» در شرق یمن علیه حضور عناصر «أنصار الشریعه» شاخه یمنی القاعده در این استان تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌ کنندگان در این تظاهرات‌ پس از سخنرانی یکی از مبلغان دینی در مسجد «الشرج» درباره اقدامات القاعده در «حضر موت»، با شعار «بیرونشان کنید» از مسجد خارج شدند و تظاهرات كردند. این سخنران يمني، «أنصار الشریعه» را كه يك گروهک وهابي است به چپاول دارایی‌هایی شخصی و عمومی مردم یمن متهم کرد.

در این تظاهرات، از عناصر القاعده خواسته شد که هر چه سریع تر شهر «المکلا» را ترک کنند زیرا حضور آنها موجب شده که این شهر تقریبا فلج شود. این دومین تظاهرات در استان «حضر موت» علیه القاعده است. تظاهرات نخست هفته پیش در شهر «جیل باویزر» در نزدیکی شهر «مکلا» برگزار شد.