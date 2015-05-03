ناپولی با سه گل میلان را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناپولی موفق شد در ورزشگاه خانگی با سه گل مقابل میلان ۱۰ نفره به برتری برسد.

«ماتیا دو سیلیو» در دقیقه دوم این بازی با دریافت کارت قرمز از تیم میلان اخراج شد. میلان تا دقیقه ۷۰ مقاومت کرد تا اینکه «مارک هامسیک» دروازه نیم میهمان را گشود. «گونزالو ایگواین» چهار دقیقه بعد گل دوم را زد و «مانولو گابادینی» در دقیقه ۷۷ موفق شد برای سومین بار دروازه میلان را بگشاید.

در سایر دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* رم ۲ - جنوآ صفر

* آتالانتا یک - لاتزیو یک

*فیورنتینا ۳ - چزنا یک

* هلاس ورونا صفر - اودینزه یک

* اینتر صفر - کیه وو ورونا صفر

هفته سی و چهارم رقابتهای سری آ دوشنبه شب با برگزاری دیدار تیم های کالیاری و پارما به پایان خواهد رسید.

جدول رده بندی:

۱- یوونتوس ۷۹ امتیاز - قهرمان

۲- رم ۶۴ امتیاز

۳- لاتزیو ۶۳ امتیاز

۴- ناپولی ۵۹ امتیاز

