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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۴۵

تمدید حضور نظامیان مصری در خلیج فارس، دریای سرخ و باب المندب

تمدید حضور نظامیان مصری در خلیج فارس، دریای سرخ و باب المندب

رسانه های خارجی از تمدید سه ماهه حضور نظامیان مصری در خلیج فارس، دریای سرخ و تنگه باب المندب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت مصر شب گذشته با تمدید سه ماهه  حضور برخی نیروهای نظامی خود در خارج از مرزهای مصر موافقت کرد. این نیروها در خلیج فارس، دریای سرخ و تنگه باب المندب حضور دارند.

مصر یکی از کشورهایی است که در تجاوز عربستان سعودی به یمن مشارکت دارد و از نیروی هوایی و دریایی خود در این حملات استفاده می کند. قاهره در تاریخ ۲۶ مارس با اعزام نیروهای خود به خارج از مرزهای مصر به مدت ۴۰ روز موافقت کرده بود.

«احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف عربی تجاوز به یمن در یک برنامه تلویزیونی از تصمیم مذکور مصر استقبال کرد و مدعی شد که این امر در راستای برقراری امنیت و ثبات در یمن اتخاذ شده است.

کد مطلب 2567325
سمیه خمارباقی

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