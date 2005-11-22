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۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۵

با تاكيد بر اينكه هدف اصلي آمريكا از جنگ عليه عراق كنترل منابع نفتي اين كشور بود؛

اينديپندنت : صادرات نفت عراق به آمريكا و انگليس ؛ تله كهنه استعماري و غارت 200 ميليارد دلاري نفت عراق

اينديپندنت : صادرات نفت عراق به آمريكا و انگليس ؛ تله كهنه استعماري و غارت 200 ميليارد دلاري نفت عراق

با صادرات نفتي عراق به آمريكا و انگليس كه قرار است سال آينده صورت گيرد ،عراق 200 ميليارد دلار از ذخائر و سرمايه هاي خود را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي اينديپندنت يك گزارش تنظيم شده توسط  گروههاي فشارآمريكا و انگليس نشان مي دهد كه اگر عراق به شركتهاي خارجي اجازه دهد كه از بخش اعظم ذخاير نفتي  آن استفاده كند در " يك تله كهنه مستعمراتي " گرفتار خواهد شد.

اين گزارش نشان مي دهد كه هدف اصلي جنگ 2003 در عراق كنترل كشورهاي غربي روي نفت عراق بوده است.

دولت عراق هم طرحهايي را مطرح كرده است تا پس از انتخابات عمومي كه قرار است ماه آينده برگزار شود سرمايه هاي خارجي خود را براي صادرات ذخاير نفتي اش مورد بررسي قرار دهد.عراق حدود 115 بشكه ذخاير نفتي دارد و سومين كشور بزرگ ازاين نظرمحسوب مي شود.

اينديپندنت در بخش ديگري مي نويسد قانون اساسي جديد عراق راهي را براي سرمايه هاي بزرگتر خارجي باز كرده است. مذاكرات با شركتهاي نفتي در آستانه انتخابات ماه آتي و پيش از آنكه قانون تصويب شود، ادامه خواهد داشت.

اين گروههاي فشار اعلام كردند كه آنها جزئياتي از مداركي را جمع آوري كرده اند كه نشان مي دهد دولتهاي آمريكا و انگليس عراق را تحت فشار قرار داده اند تا در جهت بازسازي صنعت نفتي اش ،كشورهاي خارجي را در نظر داشته باشد. 

به گفته آنها يك مقام خارجي در تابستان سال گذشته گفته است كه حدود 4 ميليارد دلار لازم است تا توليدات اين كشور تا سطح پيش از جنگ  سالهاي 91- 1990 برسد.

اين گزارش همچنين حاكي است: " با توجه به نيازهاي عراق منصفانه نيست كه ذخاير دولتي به مناطق ديگر فرستاده شود و عراق بايد با شركتهاي نفتي بين المللي همكاري كند تا بتواند به سطح مناسبي در جهت سرمايه گذاريهاي خارجي دست پيدا كند."

 

 

 

کد مطلب 256733

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