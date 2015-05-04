علی راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: افرادی که در خانه کارگر استان عضویت دارند با پرداخت حق عضوی ناچیز می توانند به مدت سه سال از امکانات آموزشی کوتاه مدت در زمینه های مختلف علوم کامپیوتر، هنر، حسابداری، چرم دوزی و از این قبیل بهره مند شوند.

وی افزود: در هر ماه حدود هزار نفر از قشر کارگر و خانواده های آن ها از این آموزش ها بهره مند می شوند.

دبیر خانه کارگر فارس همچنین به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی به منظور ارتقای سطح علمی قشر کارگر استان اشاره کرد و گفت: این دانشگاه علمی کاربردی در ۱۷ رشته کاردانی و حدود ۹ رشته کارشناسی خدمات تحصیلی ارائه می دهد.

راستگو در پاسخ به سوالی درباره ایمنی کارگران در حین کار، اظهار داشت: برای افزایش ایمنی کار برای کارگران تعاملات خوبی با تشکلات کارگری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار شده و می توان گفت در حال حاضر در مقایسه با سال های گذشته حوادث ناشی از کار در استان از نظر آماری و عملی کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های خانه کارگر استان ارائه مشاوره به کارگران درباره امور صنفی است، عنوان کرد: بهتر است کارگران پیش از آن که درباره مشکلات خود در حیطه کاری دست به هر اقدامی بزنند، در مرحله اول با مراجعه به خانه کارگر از این مشاوره های رایگان استفاده کنند تا درباره مسائل مربوط به درستی راهنمایی شوند.

دبیر خانه کارگر فارس یکی از مهم ترین مشکلات قشر کارگر در استان را نبود امنیت شغلی دانست و افزود: در حال حاضر با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی برای کارگران استان فراهم نیست که ما از نمایندگان مجلس درخواست داریم که برای ساماندهی به این وضعیت اقداماتی انجام دهند.

راستگو همچنین گفت: در استان فارس ۵۷۰ هزار کارگر، ۱۳۰ هزار کارگر بازنشسته و ۴۵ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده وجود دارد.