نجات شگفت انگیز ۳ نوزاد از مرگ با فناوری چاپ سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سه نوزاد تازه متولد شده در بیمارستانی در آمریکا با گذشت سه سال از روزهای پر التهاب، اکنون و به لطف فناوری چاپ سه بعدی از مرگ حتمی فاصله گرفته و پزشکان امیدوارند که در آینده نزدیک روند بهبودی را در پیش گیرند.

هر سه این نوزادان که در دستگاه مخصوص نگهداری می شدند به دلیل بسیار باریک بودن مجرای تنفسی قادر به خارج کردن هوای بازدم از سیستم ریه نبودند. اما محققان علوم پزشکی در دانشگاه میشیگان موفق شدند در آخرین مرحله و درحالی که دیگر امیدی به نجات جان آنها نبود از ریز قطعات پلاستیکی تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی برای باز نگاه داشتن مجرای تنفسی نوزادان استفاده کنند.

جراحان دانشگاه میشیگان موفق شدند طی اعمال جراحی پیچیده در سیستم تنفسی هر یک از این نوزادان قطعه مورد نظر را جاسازی کنند. این قطعات در قسمت فوقانی ریه این سه نوزاد پسر جاسازی شده است.

این اعمال جراحی در سال ۲۰۱۲ انجام شد و حالا که نوزادان می توانند به راحتی نفس بکشند برای نخستین بار به خانه رفتند.

نکته جالب توجه درخصوص این قطعات پلاستیکی قابلیت تطبیق پذیری با سیستم ریه درحال رشد نوزادان است. همچنین طراحی و تولید این قطعات در کمتر از ۵ روز از دیگر ویژگیهای این پروژه بی سابقه پزشکی به شمار می آید.

قطعات از نوعی پلیمر مخصوص موسوم به «پلی کرپولاکتون» تولید شده و در ادامه محققان توانستند با استفاده از لیزر مخصوص شکل و شمایل اصلی را به آنها بدهد.