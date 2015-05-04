  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۳۲

نجات شگفت انگیز ۳ نوزاد از مرگ با فناوری چاپ سه بعدی

نجات شگفت انگیز ۳ نوزاد از مرگ با فناوری چاپ سه بعدی

بدون شک فناوری نوظهوری که بتواند جان سه نوزاد تازه به دنیا آمده را از مرگ حتمی نجات دهد در زمره کاربردی ترین فناوری پزشکی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه نوزاد تازه متولد شده در بیمارستانی در آمریکا با گذشت سه سال از روزهای پر التهاب، اکنون و به لطف فناوری چاپ سه بعدی از مرگ حتمی فاصله گرفته و پزشکان امیدوارند که در آینده نزدیک روند بهبودی را در پیش گیرند.

هر سه این نوزادان که در دستگاه مخصوص نگهداری می شدند به دلیل بسیار باریک بودن مجرای تنفسی قادر به خارج کردن هوای بازدم از سیستم ریه نبودند. اما محققان علوم پزشکی در دانشگاه میشیگان موفق شدند در آخرین مرحله و درحالی که دیگر امیدی به نجات جان آنها نبود از ریز قطعات پلاستیکی تولید شده به وسیله فناوری چاپ سه بعدی برای باز نگاه داشتن مجرای تنفسی نوزادان استفاده کنند.

جراحان دانشگاه میشیگان موفق شدند طی اعمال جراحی پیچیده در سیستم تنفسی هر یک از این نوزادان قطعه مورد نظر را جاسازی کنند. این قطعات در قسمت فوقانی ریه این سه نوزاد پسر جاسازی شده است.

این اعمال جراحی در سال ۲۰۱۲ انجام شد و حالا که نوزادان می توانند به راحتی نفس بکشند برای نخستین بار به خانه رفتند.

نکته جالب توجه درخصوص این قطعات پلاستیکی قابلیت تطبیق پذیری با سیستم ریه درحال رشد نوزادان است. همچنین طراحی و تولید این قطعات در کمتر از ۵ روز از دیگر ویژگیهای این پروژه بی سابقه پزشکی به شمار می آید.

قطعات از نوعی پلیمر مخصوص موسوم به «پلی کرپولاکتون» تولید شده و در ادامه محققان توانستند با استفاده از لیزر مخصوص شکل و شمایل اصلی را به آنها بدهد.

کد مطلب 2567388
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها