به گزارش خبرنگار مهر، روستاهای جهان آباد، چهارصد دستگاه و محمودیه در بخش نوق رفسنجان ماههاست از بی کیفیتی آب نالانند اما کمتر مسئولی صدای گلایه این روستایی ها را شنیده است.

بخش نوق در شهرستان رفسنجان استان کرمان یکی از کانون های اصلی کشت پسته است و سالانه سود هنگفتی از این باغ ها نصیب صاحبان این باغ ها می شود اما برداشت بیش از حد مجاز آب از آب های زیر زمینی و مصرف در بخش کشاورزی موجب شده ساکنان روستاهای اطراف با مشکل افت شدید کیفیت آب مواجه شوند و حالا ساکنان محروم این روستاها که اکثرا شغلشان کارگری در زمین های پسته داران است آب آشامیدنی هم ندارند.

چاه های آب ماههاست طعم اسید می دهند

چاه های آب این روستاها که به صورت خودگردان اداره می شوند ماه هاست به جای آب طعم اسید می دهند.

شدت اسیدی بودن آب این روستاها به حدی است که موجب سوختگی تدریجی پوست مردم روستا شده است.

این سه روستا نمادی از محرومیت در قلب دارنده بزرگ ترین باغ های پسته جهان هستند، در واقع سلامت روستاییان دشت رفسنجان قربانی برداشت بی رویه آب شده است به طوری که به گفته فرماندار رفسنجان آب های زیر زمینی این دشت سالانه حدود یک متر افت می کند و بهای تولید پسته با روش های آبیاری سنتی را روستاییان منطقه می دهند.

وقتی شیر آب را باز می کنیم ابتدا آبی با رنگ سیاه از لوله خارج می شود و به تدریج آب تیره بودن خود را از دست می دهد و بعد از حدود ۳۰ دقیقه آب در بهترین شرایط، زرد کم رنگ می شود محمد یکی از ساکنان روستای جهان آباد در گفتگو با مهر اظهار داشت: وقتی شیر آب را باز می کنیم ابتدا آبی با رنگ سیاه از لوله خارج می شود و به تدریج آب تیره بودن خود را از دست می دهد و بعد از حدود ۳۰ دقیقه آب در بهترین شرایط، زرد کم رنگ می شود.

وی افزود: اگر زمانی که رنگ آب سیاه است دستمان را زیر این آب بگیریم به تدریج دست دچار سوزش می شود.

وی گفت: این آب در کودکان موجب بروز مشکلات شدید پوستی می شود. هر چند بارها به مسئولان در خصوص این وضعیت هشدار داده ایم اما هیچ اقدامی برای رفع مشکل نشده است. در روستا تنها یک لوله آب وجود دارد که آب آن کمی شرایطی بهتر از آب لوله کشی دارد.

این ساکن روستای جهان آباد افزود: مسئولان از مدتها قبل در جریان این وضعیت قرار دارند و می گویند چون کمبود اعتبار وجود دارد نمی توانند این معضل را حل کنند.

وی با بیان اینکه دور تا دور این روستا زمین های پسته ای وجود دارد که گردش مالی آنها میلیاردی است این سوال را مطرح کرد که چطور در چنین شرایطی نمی توان آب شرب را به روستاها منتقل کرد.

اسید موجود در آب ظرف های فلزی را سوراخ می کند

زهرا یک زن خانه دار از اهالی روستای محمودیه است. وی به خبرنگار مهر می گوید: کیفیت آب آنقدر پایین است که به مرور زمان شیرهای آب را نیز تخریب کرده و با کمترین فشاری به لوله های آب اتصالات لوله می شکند.

وی افزود: این وضعیت را بارها مسئولان از نزدیک دیده اند و حتی از کرمان یا مسئولان ملی برای برآورد وضعیت موجود به روستاهای نوق سفر کرده اند اما عملا برای رفع مشکل ما کاری انجام نشده است.

دندان ها و موهای کودکان می ریزد

وی گفت: دندان های روستاییان به مرور زمان و طی سال های اخیر خراب شده و شاهد افزایش ریزش موهای کودکان هستیم.

این زن روستایی ادامه داد: عملا نمی توان از این آب برای شرب استفاده کرد. تنها برای شستشوی لباس یا ظروف یا استحمام از آب استفاده می کنیم.

وی افزود: حتی در مورد استحمام هم پوست به خصوص در کودکان ملتهب شده و سوزش شدید ایجاد می شود. دستان اکثر روستاییان دچار ترک خوردگی شده و حتی ظروف هم دچار خوردگی ناشی از اسیدی بودن آب شده اند.

این ساکن روستای محمودیه ادامه داد: در روستاهای اطراف هم همین وضعیت وجود دارد. وضعیت آب به حدی خراب است که اگر از این آب برای آبیاری گیاهان استفاده کنیم موجب خشکیدگی گیاه می شود.

صنایع مس، سموم کشاورزی و سختی آب کیفیت آب شرب را از بین برده اند

حسین آذین، نماینده مردم رفسنجان در مجلس نیز روز گذشته در حاشیه مراسم کلنگ زنی تصفیه خانه آب رفسنجان در جمع خبرنگاران از کیفیت پایین آب در رفسنجان انتقاد کرد و خواستار چاره اندیشی مسئولان شد.

وی به کاهش کیفیت آب در این شهرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۲۲ روستای رفسنجان با تانکر آبرسانی می شود.

آذین به برداشت های بی رویه کشاورزان از آبهای زیر زمینی اشاره کرد و گفت: درصد سختی آب به حدی بالا رفته که حتی برای مصرف در بخش کشاورزی نیز مناسب نیست.

وی در خصوص سلامت آب این شهرستان هشدار داد و افزود: درصد بروز بیماری سرطان در بین مردم رفسنجان رو به افزایش است و بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد که منشا این آلودگی ها آلودگی ناشی از صنایع مس و استفاده بی رویه سموم در بخش کشاورزی است که در نهایت منابع آبی موجود را آلوده می کند.

وی خواستار انجام کارهای مطالعاتی و علمی در این خصوص شد و افزود: حل مشکل آب باید در دستور کار جدی مسئولان در رفسنجان باشد.

شرایط در روستاهای نوق مطلوب نیست

حمید ملانوری، فرماندار رفسنجان نیز در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای حل مشکل آب رفسنجان خبر داد و افزود: برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی منجر به شوری بیش از حد آب و افزایش سختی آب شده که در روستاها و شهر رفسنجان قابل مشاهده است.

وی افزود: ما سالانه در رفسنجان شاهد افت یک متری سطح آب هستیم و هر سال نیز کیفیت آب نسبت به گذشته کمتر می شود و این نتیجه برداشت های بی رویه آب از چاه های زیر زمینی و عدم بارش باران است.

وی با اشاره به کیفیت بد آب در رفسنجان گفت: در این شهرستان با برداشت منفی ۱۳۰ میلیون مترمکعبی آب مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در بخش آب روستایی وضعیت بدتر از آب شهری است.

تامین اعتبار طرح برای سال ۹۵!

ملانوری ادامه داد: در روستاهای بخش نوق رفسنجان وضعیت بدتر از دیگر مناطق است و برای حل کاهش شدید کیفیت آب در این منطقه دو حلقه چاه در بالا دست حفر و آب به روستا منتقل شده است با این وجود مردم منطقه از کیفیت بد آب گلایه دارند و امیدواریم با تامین اعتبار لازم مشکل حل شود.

وی از طرح جامع آب این منطقه خبر داد و گفت: کارهای مطالعاتی انجام شده است اما برای اجرای طرح به اعتبار نیاز داریم.

در حالی که شرایط روستاهای نوق اضطراری است و بسیاری از روستاییان در حال مهاجرت از منطقه هستند و ساکنان نیز در معرض تهدید سلامت جسمی قرار دارند، طرح تامین آب نوق برای سال ۹۵ پیش بینی شده است یعنی در بهترین شرایط و در صورت تامین اعتبار مردم باید حداقل یک سال دیگر با این شرایط کنار بیایند.

گزارش: اسما محمودی