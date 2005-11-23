" كبريت خيس " در كتابفروشيها شعله ور شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « كبريت خيس » از سروده هاي صفاري در خلال سالهاي 1381 تا 1383 در 138 صفحه ، شمارگان 1100 نسخه و بهاي 1500 تومان براي نخستين بار توسط نشر مرواريد وارد پيشخوان كتابفروشي ها شد .



« كبريت خيس » شامل بيش از 60 قطعه شعر از اين شاعر معاصر است كه عموما درغربت سروده شده و براي نخستين بار در ايران منتشر مي شود .

به گزارش مهر ، عباس صفاري در سال 1330 در ايران به دنيا آمد ، اين كتاب كه برنده جايزه شعر كارنامه شد، پنجمين دفتر از اشعار وي است كه به چاپ مي رسد . او پيش از اين كتابهاي در ملتقاي دست و سيب ( نشر كارون لس آنجلس 1992 ) ، تاريك روشناي حضور ( نشر تصوير لس آنجلس 1996) ، دوربين قديمي و اشعار ديگر ( نشر ثالث تهران 1381 - برنده جايزه شعر كارنامه ) ، حكايت ما ( ناشر مولف لس آنجلس 2004 - با ترجمه الهام راثي در نشريه wods without borders كالج بارت نيويورك ) را به چاپ رسانده است .



از ديگر آثار او مي توان به ترجمه كتاب ماه و تنهايي عاشقان ؛ اشعار ايزومي شي كي بو و اونونوكوماچي ( نشر آهنگ ديگر تهران 1383 ) ، عاشقانه هاي مصر باستان ازراپاوند ( نشر مرواريد تهران 1383 ) اشاره كرد .



شام شنبه شب ، تينا در شفر ، درباره كوچك شدن دنيا ، جشن تولد ، كنار دكه روزنامه فروشي ، گيرنده مرده است ، درباره شباهت كليد به امضاء ، ريگهاي عام الفيل ، درباره فرق راه و چاه ، مزرعه خواب آلود ، تقاطع بي رحم ، قديس خيابان سوم ، بودا نبودم ، درباره مردي كه دلش را جرات نداشت ببازد ، آن سوي سكه و كنار بوته لاله عباسي ، برخي از اشعار اين مجموعه است .