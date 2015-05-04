طلب ۸۰۰ میلیاردی مهندسان مشاور از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، هرمزد رامینه در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص مطالبات معوق دولت به شرکت‌های مهندسین مشاور، گفت: رقم مطالبات شرکت های مهندسی مشاور از دولت به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و وزارت نیرو یکی از بدهکارترین نهادهای دولتی به شرکت های مهندسی مشاور است.

وی با بیان اینکه بررسی روند دولت ها از زمان دولت سازندگی تاکنون نشان می دهد همیشه بر توامندسازی بخش خصوصی تاکید شده است، افزود: در دولت یازدهم هم این موضوع در صدر گفتارهای دولت بوده است اما در تمام این مدت شرکت های دولتی یا وابسته به دولت بیشترین فعالیت و حضور را در پروژه ها داشتند فقط در برخی زمان ها جضور آنها پررنگ تر بود.

رامینه با تاکید بر اینکه امکان رقابت برای بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: حضور شرکت‌های دولتی به هیچ وجه در درازمدت به صلاح کشور نیست و حتی یک نمونه موفق از حضور دولتی در سراسر دنیا وجود ندارد.

وی، تنها راه نجات اقتصاد کشور را حضور بخش خصوصی واقعی در پروژه ها دانست و افزود: ریزش شرکت‌های مهندسی مشاور و مهاجرت بهترین مهندسان به کشورهای خارج از ضربه هایی بوده که حضور دولتی به اقتصاد کشور زده است به‌طوری‌که تعداد مهندسان مشاوری که از شرکت‌های ما به استرالیا و کانادا رفته است، برابر با کل شرکت‌های مشاوره ای است.

رئیس جامعه مهندسین مشاور در خصوص هزینه ای که مهاجرت مهندسان به خارج از کشور داشته است، اظهار داشت: مهندسان ایرانی در شرکت‌های خارجی تا ۱۵۰ هزار دلار حقوق می گیرند که به طور حتم سود یک میلیون دلاری را برای شرکت دارند، بنابراین زیان نبود این مهندسان در کشور رقم‌های هنگفتی را شامل می شود.

رئیس جامعه مهندسین مشاور با بیان اینکه در بخش راهسازی پروژه ها را به حدی بزرگ تعریف می کنند که شرکت‌های خصوصی توان ورود به آن را نداشته باشند، گفت: شرکت‌های دولتی از تسهیلات زیادی در بخش مالیات، بیمه، دستمزد و حتی استفاده از امکانات دولتی در اختیار دارند در حالی که شرکت‌های بخش خصوصی باید تمام این هزینه ها را پپردازند.

رامینه با بیان اینکه بارها از دولت درخواست کردیم ارزیابی واقعی و بی طرفانه ای از وضعیت کیفی و زمانی اجرای پروژه ها از سوی شرکت‌های وابسته به دولت داشته باشد، اظهار داشت: اما تاکنون چنین ارزیابی از سوی دولت انجام نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه جامعه مهندسین مشاور ۸۷۰ عضو دارد که در سال‌های اخیر به تعداد این اعضا اضافه نشده است، گفت: شرکت‌های مهندسی در این سال‌ها نیمی از نیروهای خود را از دست داده اند و به سمت کوچکتر شدن پیش می روند در حالی که این شرکت‌ها اولین بخش‌هایی هستند که می توانند فارغ التحصیلان دانشگاهی را استخدام کنند.

رامینه با اشاره به برگزاری کنفرانس فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور برای نخستین‌بار در ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت امسال، گفت: سنگ‌بنای این کنفرانس را زمانی گذاشتم که روابط ما با دنیای امروز این‌گونه نبود و جامعه جهانی تحریم‌های سختی را به ما تحمیل می‌کرد که هیچ سنخیتی با مسائل هسته‌ای نداشت، به این ترتیب بود که ما تصمیم گرفتیم چنین کنفرانسی را برگزار کنیم.

رئیس جامعه مهندسین مشاور با بیان اینکه یکی از اهداف برگزاری این کنفرانس در ایران معرفی توانایی شرکت‌های داخلی به اعضای فیدیک است، افزود: فیدیک( FIDIC) برگرفته از حروف نخست نام فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور به زبان فرانسه است.