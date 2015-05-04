واکنش سازندگان به انحلال شرکت کالای نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پدیدار در جمع خبرنگاران در واکنش به انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه ساخت داخلی کالا و تجهیزات نفتی، گفت: وعده مسئولان نفتی مبنی بر توسعه ساخت و بومی سازی کالا و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت تاکنون محقق نشده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به موانع پیش روی طراحی، ساخت و تولید انواع کالا و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز در کشور، تصریح کرد: علاوه بر مشکلات مربوط بر تولید، فضای کلی کسب و کار نیز در کشور ما بسیار سخت و پیچیده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه اتخاذ سیاست‌های کوچک‌سازی برای کارآمدسازی دولت الزامی است، اظهار داشت: در شرایط فعلی متاسفانه بیشتر رویه‌های محافظه‌کارانه غالب شده و اقدامی مانند انحلال شرکت کالای نفت تهران، از همین دست اقدامات است که نه تنها فایده‌ایی در پی نخواهد داشت، بلکه بر مسائل بدنه وزارت نفت خواهد افزود.

پدیدار با اشاره به وجود ظرفیت های خالی در بین سازندگان کالا و تجهیزات نفتی کشور، لزوم کوچک سازی بدنه وزارت نفت را برای ایجاد رونق مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: براساس قانون، قرار است که شرکت‌های اقماری وزارت نفت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اما این رویه به درستی دنبال نمی شود که از جمله آنها می توان انحلال شرکت دولتی کالای نفت تهران را نام برد.

وی با بیان اینکه انتقال شرکت کالای نفت تهران به بدنه وزارت نفت، موجب تشدید فضای رانتی موجود خواهد شد، خاطرنشان کرد: براساس قانون، به جای الحاق شرکت‌ها به بدنه وزارتخانه، آنها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

بیژن زنگنه وزیر نفت هم هفته گذشته در واکنش به انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، گفته بود: وزارت نفت مخالف واگذاری این شرکت نفتی به بخش خصوصی بود و با نظر سازمان خصوصی‌سازی این شرکت منحل شده است.

به گزارش مهر، با پیشنهاد رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و موافقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل شد.

بر این اساس شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران با سابقه بیش از چند دهه فعالیت در سطح صنعت نفت و گاز کشور منحل و این مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده است.

از سوی دیگر، با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت ایران، عملا خصوصی سازی این مجموعه نفتی متوقف شده است.

بنا بر گزارش شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پشتیبانی، ساخت و تامین کالا، پس از انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران ایجاد شده است، این مدیریت، امور پشتیبانی از ساخت، تهیه و تامین اقلام مورد نیاز و حمایت از تولید داخلی در صنعت نفت را برعهده دارد.