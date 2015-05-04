توسعه دولت الکترونیک باعث نیل به اهداف حقوق شهروندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: هر چقدر دولت الکترونیک در استان زنجان تقویت شود خدمات ارئه شده به مردم هم بهتر می شود.

وی اظهار داشت: توسعه دولت الکترونیک باعث کاهش مراجعه به سیستم اداری شده و خدمات تسریع می شود.

فرماندار زنجان گفت: باید در حوزه دولت الکترونیک برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد و اعتباری هم برای این مهم لحاظ شود تا بتوانیم شاهد ارائه خدمات به بهتر به مردم باشیم و مردم هم از نظام اداری رضایت داشته باشند.

فرخی تاکید کرد: ما در استان ارائه خدمات به صورت الکترونیک را اجرایی خواهیم کرد و در این میان وضعیت دستگاههای اجرایی را از لحاظ استقرار دولت الکترونیک مورد پایش قرار خواهیم داد.

وی در ادامه گفت: در استان باید دستگها برای اجرایی شدن این برنامه برنامه ریزی لازم را تدوین کنند.

فرماندار زنجان تصریح کرد: اگر ما بتوانیم در اجرای این طرح موفق عمل کنیم در پیشبرد بسیاری از برنامه ها موفق خواهیم بود و توفیقات خوبی را در حقوق شهروندی خواهیم داشت.