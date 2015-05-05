هیئت رئیسه مجلس استیضاح فانی را نپذیرفت/به مدیریت فعلی امیدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه سید حسین نقوی حسینی در جمع معلمان و مدیران شهرستان ورامین با گرامیداشت هفته معلم و سالگرد شهادت آیت الله مطهری اظهار داشت: آیت الله مطهری از بزرگترین متفکرین و شخصیت های انقلاب اسلامی بود که خدمات بزرگ ایشان، کینه و دشمنی ضدانقلابیون و منافقین را به همراه داشت.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: شهید مطهری در طول عمر پربرکت خود توانست در زمینه علمی قدم های موثری را بردارد و کتاب های ایشان همچنان چراغ هدایت اقشار و طبقات مختلف جامعه می باشد به همین خاطر باید شخصیت شهید مطهری بیش از پیش به دانش اموزان و آینده سازان جامعه معرفی شود.

گسترش تفکر شهید مطهری وظیفه فرهنگیان است

وی ادامه داد: تأثیرگذاری شهید مطهری در گسترش و تعمیق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی باعث ناراحتی و نگرانی دشمنان انقلاب شد به همین خاطر نقشه ترور این دانشمند فرزانه پی ریزی شد و بدین ترتیب یکی از استوانه ها و شخصیت های بزرگ نظام اسلامی از میان ملت ایران پر کشید و امروز ادامه دادن راه و تفکر شهید مطهری وظیفه اقشار مختلف بویژه فرهنگیان است.

نقوی حسینی با تبریک هفته معلم به تمامی فرهنگیان ایران اسلامی اضافه کرد: فرهنگیان به عنوان پرچمدار تعلیم و تربیت در جامعه نقش به سزایی را در گسترش ارزش های اسلامی و الهی و پیشرفت و توسعه کشور ایفا می کنند به همین خاطر باید به این قشر توجه لازم صورت بیگرد.

با تلاش معلمان سرعت پیشرفت علمی کشور خیره کننده است

این مسئول عنوان کرد: امروز با تلاش های فرهنگیان و مدیران مدارس و همت دانش آموزان و جوانان ایران، رشد علمی کشور خیره کننده است به طوری که امروز جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از شاخه های علمی توانسته است در میان کشورهای برتر دنیا قرار بگیرد.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فرهنگیان کشور زحمات زیادی برای توسعه و پیشرفت علمی کشور متحمل می شوند به همین خاطر باید مشکلات و دغدغه های آنان نیز مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته و برای حل آن تلاش کنند.

باید مشکلات اقتصادی و مسکن فرهنگیان برطرف شود

وی گفت: امروز رابطه متقابلی میان افزایش کیفیت آموزش در نظام آموزشی کشور با حل مشکلات فرهنگیان وجود دارد به طوری که زمانی که مشکلات اقتصادی، مسکن و بهداشت معلمان برطرف شود آن زمان است که می توان مشکلات کیفیت آموزش را برطرف کنیم.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل مشکلات فرهنگیان نامه های متعددی به وزیر آموزش و پرورش و رییس جمهور نوشته شده است و برای برطرف شدن دغدغه های معلمان از تمامی ظرفیت ها استفاده می شود.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطالبه یک خانواده یک میلیون نفری است

نقوی حسینی گفت: باید قبول کرد که بسیاری از مشکلات موجود ریشه در مدیریت دارد و باید به این بخش توجه جدی شود به همین خاطر استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطالبه یک خانواده یک میلیون نفری است پس اگر به فکر مردم هم هستید باید وزیر آموزش و پرورش استیضاح شود.

این مسئول اظهار داشت: به عنوان رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی همواره تلاش کرده ام تا از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات آنان استفاده کنم و این مسیر را ادامه خواهم داد به طوری که بعد از پنج ماه ثبت نام مکرر برای نطق میان دستور، یک نوبت پنج دقیقه برای سخنرانی به دست آوردم که در این پنج دقیقه هم در مورد فرهنگیان و مشکلاتشان صحبت کردم.

وی گفت: هیئت رییسه مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش را تاکنون نپذیرفته است در حالی که ما سخنان خود را به وزیر در میان گذاشته و مشکلات را بیان کرده ایم اما با توجه به شرائط امیدی به مدیریت فعلی نداریم.