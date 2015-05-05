روشنک ضرابی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: داستان این کتاب، براساس پرسش و پاسخ هایی است که نویسنده اثر با مادربزرگ خود داشته است. اتفاقات رمان نیز مربوط به زمان جنگ جهانی دوم و بخشی از جنگ که مربوط به آمریکا و ژاپن است، می شود؛ یعنی آن گروه از مردم ژاپن که در آمریکا زندگی می کردند.

وی افزود: برخوردی که آمریکایی‌ها با ژاپنی‌های مقیم آمریکا داشتند، و تفاوت‌هایی که از نظر اخلاقی و رفتاری قائل می‌شوند، از جمله موارد مهم تصویر شده در این رمان است. در هر صورت، شرایط سختی که مردم ژاپن در آمریکا، در زمان جنگ جهانی دوم داشتند، به خوبی در این رمان در قالب زندگی یک خانواده مهاجر ژاپنی، تصویر شده است.

این مترجم در ادامه گفت: «امپراطور هراس» ۵ فصل دارد و شخصیت های مختلف راوی فصول آن هستند. فصل اول، را شخصیت مادر، فصل دوم را دختر، فصل ۳ و ۴ را پسر و فصل پنجم را پدر خانواده روایت می کند. نکته جالب این جاست که شخصیت‌های داستان، اسم ندارند و فقط همسایگان و اطرافیان این شخصیت‌ها نام دارند.

ضرابی گفت: این رمان به تازگی با حجم ۱۲۰ صفحه توسط انتشارات کوله پشتی چاپ شده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.