افزايش ظرفيت پذيرش درصد اعمال نظرهاي شخصي در نتايج آزمون دكتري را كاهش مي دهد

دكتر حسيني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: پذيرش در دوره دكتري با پذيرش در دوره هاي پايين تر متفاوت است. در دوره دكتري، موضوعات امتحاني بسيار ريز و تخصصي است و زمينه هاي جزيي اطلاعات فرد مورد آزمون قرار مي گيرد. بنابراين نحوه برگزاري و گزينش دانشجو با دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه مطالب عمومي يك رشته مورد آزمون قرار مي گيرند، متفاوت است.

وي اظهار داشت: در دنيا معمولا آزمون دوره دكتري به شيوه اي كه در ايران برگزار مي شود نيست. پذيرش بر اساس سوابق و مدارك علمي و پژوهشي و نه چهره به چهره انجام مي شود.

معاون آموزشي دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: تعداد متقاضيان شركت در آزمون دكتري در دنيا كم است اما دانشگاه هاي كشور با تعداد كثيري از داوطلب در آزمون دوره دكتري مواجه هستند. با توجه به اين موضوع پذيرش در كشورهاي ديگر به راحتي انجام مي شود.

وي با بيان اين كه درخواست شركت در آزمون دوره دكتري در كشور روز به روز افزايش مي يابد يادآور شد: دانشگاه تهران در 120 رشته دكتري 350 دانشجو را از بين 11هزار داوطلب پذيرش كرده است. قابليت هاي علمي بسياري از شركت كنندگان اين دوره بالا است اما رقابت باعث مي شود تنها 6 نمره اختلاف، رتبه افراد را در بالاترين و پايين ترين سطح قرار دهد.

حسيني خاطر نشان كرد: ظرفيت هاي محدود دانشگاه ها براي پاسخگويي به خيل عظيم داوطلب دوره دكتري و امكانات كم دانشگاه هايي كه دوره هاي تحصيلات تكميلي در آنها رواج دارد، مشكلاتي را در گزينش دانشجويان دوره دكتري به وجود مي آورد، كه سوء ظن ها را نيز موجب مي شود.

معاون آموزشي دانشگاه تهران يادآور شد: اعزام دانشجو به خارج از كشور قبل از انقلاب يك ميليارد دلار هزينه براي كشور در برداشت كه امروز خوشبختانه با ايجاد زمينه هاي لازم براي برگزاري و ارائه دوره هاي دكتري اين هزينه كاهش چشگيري يافته است.

وي تصريح كرد : در حال حاضر نها 30 ميليون دلار صرف هزينه اعزام دانشجو به خارج از كشور مي شود و بار تربيت دانشجويان دوره دكتري به دوش دانشگاه هاي بزرگ كشور است.

معاون آموزشي دانشگاه تهران اضافه كرد: با در نظر گرفتن هزينه اي معادل 100 تا 150 ميليون تومان براي هر دانشجوي اعزامي، حتي يك دهم اين هزينه در دانشگاه هاي بزرگ كشور صرف تربيت دانشجوي دوره دكتري نمي شود. اين مشكلات با روح دوره دكتري مغاير نيست.

دكتر حسيني در زمينه اعمال نظر شخصي اساتيد در آزمون دكتري افزود: مشكلات مطرح شده در خصوص اعمال نظر شخصي اساتيد را بايد ريشه يابي كرد و به گونه ديگري حل كرد. بايد دانشگاه هاي بزرگ را براي پذيرش دانشجوي دوره دكتري تجهيز كرد و ظرفيت پذيرش را افزايش داد.

وي در رابطه با نحوه برگزاري آزمون دوره دكتري افزود: آزمون دوره دكتري از يك آزمون كتبي كه بدون اعلام اسامي داوطلبان برگزار مي شود و يك مصاحبه كه تنها 30 درصد از نمره را شامل مي شود تشكيل مي شود اساتيد دانشگاه ها تنها در مصاحبه مي توانند نظر خود را ارائه مي دهند.

دكتر حسيني تاكيد كرد: گروه مصاحبه كننده از 5 تا 10عضو هيات علمي معتبر تشكيل مي شوند و مصاحبه يك قضاوت جمعي است چرا بايد نظر خردمندانه يك جمع را نادرست بدانيم.