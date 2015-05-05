امیر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بنری که مقابل باشگاه استقلال علیه امیرقله نویی نصب کرده بودند، گفت: عکس منتشر شده در این بنر متعلق به سه سال قبل است. اینکه امروز این عکس را در آستانه دیدار استقلال با تراکتور سازی چاپ و منتشر کرده‌اند جای سوال دارد.

وی ادامه داد: به نظرم قصد آنها این بوده که با حاشیه سازی در آستانه این دیدار حساس استقلال را در آستانه کسب سهمیه آسیا با مشکل مواجه کنند وگرنه واکاوی ماجرایی که سه سال قبل رخ داده فایده ای برای هیچکس ندارد.

امیر عرب در ادامه افزود: ان‌شالله در این دیدار مهم هواداران واقعی استقلال و آنهایی که این تیم را دوست دارند به ورزشگاه آزادی بیایند و به استقلال برای کسب سهمیه کمک کنند.

مدیر اجرایی باشگاه استقلال تاکید کرد: مشکل مالی بازیکنان استقلال امروز و فردا حل خواهد شد. البته مشکل مالی تنها مربوط به استقلال نیست و تقریبا همه لیگ این مشکل را دارند. امیدواریم با تلاش‌های آقای افشارزاده که برای استقلال زحمت می‌کشند این مشکل بزودی حل شود.

عرب در ادامه گفت: از منتقدین می خواهم در انتقادهایشان انصاف را رعایت کنند. برخی غیر منصفانه امیر قلعه نویی را می کوبند. شما ببینید در ۱۰ سال اخیر استقلال کجا به جمع چهار تیم برتر آسیا رسیده است؟ این درست که در روز آخر سال قبل استقلال قهرمانی را از دست داد اما قهرمانی در ایران بالاتر است یا رسیدن به چهار تیم برتر آسیا؟ پس ناکامی ایشان حتی به دو سال هم نرسیده که برخی می‌گویند دو سال است او نتیجه نمی گیرد.

این مقام مسئول در باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: پاسخ منصفانه به این پرسش بسیاری از انتقادها را از بین خواهد برد. تصور می کنم این وسط به امیر قلعه نویی ظلم شده است.

امیر عرب در پایان گفت: امیدوارم هواداران واقعی استقلال روز بازی با تراکتورسازی به ورزشگاه آزادی بیایند و با دلی شاد به منزل بازگردند تا پایان خوشی را در این دیدار و دربی برای امسال داشته باشیم.