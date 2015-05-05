به گزارش خبرگزاری مهر، افشین داورپناه درباره فعالیت های این بخش از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: این بخش از نمایشگاه کتاب شامل نشست ها، میزگردها، پنل ها، رونمایی از کتاب های هنری و رونمایی از کتاب های تالیف یا ترجمه شده توسط هنرمندان است.

معاون فرهنگی خانه کتاب، ضمن اشاره به این نکته که این برنامه ها با مشارکت و همراهی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، افزود: هدف اصلی برنامه های سالن کتاب و هنر، اجرای برنامه هایی ویژه با موضوع کتاب، هنر و هنرمندان است. همچنین در این بخش، کتاب هایی که در سال ۱۳۹۳ با موضوع هنر و در قلمروهای متعدد هنری منتشر شده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین تلاش شده است تا در سالن کتاب و هنر جلساتی با حضور هنرمندانی که در سال گذشته، کتاب یا کتاب هایی را تالیف یا ترجمه کرده اند، تشکیل شود.

مدیر سالن «کتاب و هنر» بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از برگزاری نشست هایی با موضوعاتی مانند «بررسی کتاب های نقاشی»، «بررسی کتاب های حوزه تئاتر»، «بررسی وضعیت کتاب های دانشگاهی هنر» و «بررسی کتاب های بازیگری و سینما» با حضور کارشناسان، هنرمندان، منتقدان و اساتید دانشگاه خبر داد و گفت: بررسی کتاب های فلسفه و نقد هنر»، «بررسی کتاب های موسیقایی در ایران»، «نشست کتاب آرایی در سنت ایرانی» و «پنل بررسی کتاب های فلسفه و نقد هنر» عناوین دیگر این نشست ها را تشکیل می دهد.

به گفته داورپناه، در مجموع این برنامه ها هنرمندانی چون رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، ابوالفضل جلیلی، کیومرث پوراحمد، اصغر همت، محمود عزیزی، تاجبخش فنائیان، داوود رشیدی، داریوش اسدزاده و داریوش ارجمند و همچنین منتقدان و صاحبنظرانی چون مجید سرسنگی، بهمن نامور مطلق، حمیدرضا اردلان و هومان اسعدی حضور خواهند داشت.

سالن کتاب و هنر در رواق شرقی مصلای امام خمینی (ره) در کمیته علمی-فرهنگی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دایر است.

بن‌کارت‌های مراکز علمی و پژوهشی تحویل داده می‌شود

در خبری دیگر از نمایشگاه کتاب تهران، مدیر کمیته ناشران بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران از تحویل بن‌کارت‌های مراکز علمی و پژوهشی همزمان با نخستین روز نمایشگاه خبر داد.

حامد میرزابابایی گفت: بن‌کارت‌های خرید کتاب‌های خارجی با هدف تسهیل آموزش عالی و تجهیز کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: حمایت از آثار بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران برای نخستین‌بار در قالب طرح اعطای بن‌کارت‌های ویژه در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران صورت گرفته است. این بن‌ها تنها به مراکز دانشگاهی، علمی تحقیقات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد.

روز مکزیک در نمایشگاه کتاب و اجرای دو نشست فرهنگی و ادبی

خبر دیگر از نمایشگاه کتاب تهران اینکه شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، روز مکزیک در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نام گرفته است و در این روز دو نشست فرهنگی و ادبی برگزار می‌شود.

در این رویداد فرهنگی هر روز به یک کشور شامل ایتالیا، عمان، مکزیک، فرانسه، آفریقا، تاجیکستان، افغانستان، لهستان و گرجستان اختصاص یافته است.

شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه (برابر با ۹ می) از سوی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان روز مکزیک نامگذاری شده است. به همین مناسبت برنامه‌هایی از سوی این کشور در نمایشگاه برگزار می‌شود.

«تعاملات فرهنگی ایران و مکزیک» عنوان نشستی است که با حضور امیرمسعود شهرام‌نیا، قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه بیست و هشتم و «اولیسف کانتولا»، سفیر مکزیک در ایران از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰ در سرای اهل قلم نمایشگاه برپا می‌شود.

در این روز نشست دیگری با موضوع «فرهنگ و ادب ایران و مکزیک» از ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۲:۳۰ به میزبانی سرای اهل قلم برگزار می‌شود که «اورلیو آسیاین»، افشین یدالهی، اسدالله امرایی و علی‌اکبر فلاحی به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

پذیرایی و بازدید از غرفه مکزیک نیز از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ اجرا خواهد شد.

۵۰ درصد غرفه‌های کودک و نوجوان تکمیل شد

در خبری دیگر از نمایشگاه کتاب، مسئول سالن ناشران کودک و نوجوان از تکمیل ۵۰ درصد از غرفه‌های این بخش و ادامه روند تکمیل دیگر غرفه‌ها خبر داد و گفت: تنها کار بخشی از غرفه‌های کوچکتر باقی مانده است.

وی افزود: در حال تحویل غرفه‌ها با ناشران هستیم و انتشاراتی‌هایی که غرفه خود را تحویل گرفته‌اند در حال غرفه‌آرایی آنها هستند. دستگاه‌های کارتخوان نیز به ناشران این بخش تحویل شده است.

سریزدی با اشاره به تغییر شرایط در چند روز گذشته گفت: با توجه به اینکه مصلی تهران در فضای باز قرار دارد، تغییرات شرایط جوی و بروز باد و گرد و غبار که چند روز گذشته اتفاق افتاد، برخی از ایراد‌های چادرهای نمایشگاه را برطرف کردیم.

مسئول سالن ناشران کودک و نوجوان بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: در کنار بخش کودک و نوجوان نیز سالن جنبی در انتهای سالن ۲۴ قرار گرفته که به مساحت ۲۱۰ مترمربع، فضایی برای برپایی برنامه‌هایی چون قصه‌خوانی و اجرای برنامه‌های سرگرم‌کننده برای کودکان به‌شمار می‌آید.

۵۰ هزار نفر بن کارت دریافت کردند

همچنین در خبری کوتاه مربوط به همین نمایشگاه، مدیر کمیته رفاهی نمایشگاه گفت: تا ساعت ۱۸ روز گذشته (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه)، ۵۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان بن کارت خرید کتاب نمایشگاه کتاب، با مراجعه به شعب بانک صادرات بن کارت‌های خود را دریافت کردند.

وی افزود: تحویل این بن کارت‌ها از ۱۳ اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات آغاز شده است و این روند تا پایان نمایشگاه ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، بن کارت‌های نمایشگاه کتاب تنها تا پایان زمان برگزاری آن قابل استفاده است.

معرفی استان قزوین به بازدیدکنندگان در روز نخست نمایشگاه

مسئول برپایی روز قزوین در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران از معرفی جاذبه‌های فرهنگی، هنری و استانی قزوین به بازدید کنندگان نمایشگاه در نخستین روز برپایی آن خبر داد.

علی‌اکبر لالوئیان گفت: روز استان قزوین، ۱۶ اردیبهشت ماه برابر با نخستین روز برپایی نمایشگاه کتاب است. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین کوشیده است تا برنامه‌های متعددی برای معرفی اقدامات فرهنگی و ظرفیت‌های قزوین دارد.

وی ادامه داد: مهدی احمدی، مدیرکل اداره ارشاد استان قزوین در این روز درباره شعار این دوره از نمایشگاه کتاب تهران و رئیس دانشگاه بین‌المللی قزوین در مورد کتاب و کتابخوانی در دانشگاه‌ها سخنرانی می‌کنند.

مسئول برپایی روز قزوین تصریح کرد: تجلیل از فعالان فرنگی – هنری، پژوهشگران و هنرمندان استان قزوین از جمله برنامه‌های این اداره کل در روز قزوین است که در رواق شرقی نمایشگاه کتاب تهران برگزار می­شود.

وی افزود: قنبرلو، یکی از شاعران قزوین در این غرفه شعرخوانی می­کند و از کتاب‌هایی مرتبط با فرهنگ این شهر رونمایی خواهیم کرد.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفت‌و‌گو با جهان» از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.