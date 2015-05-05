۱۵ هزار نیروی متخصص کشاورزی فارس به دنبال کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قاسمی ظهر سه شنبه در مراسم سالروز تاسیس بسیج سازندگی تاکید کرد: استان فارس از گذشته تاکنون مرکز کشاورزی کشور بوده اما امروز شاهد هستیم که متخصصان بخش کشاورزی بیکار هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار متخصص بخش کشاورزی در نظام مهندسی کشاورزی فارس به دنبال کار می گردند که با توجه به چنین وضعیتی باید تلاش های خود را بیش از گذشته کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه بسیج سازندگی استان فارس با برنامه ریزی مناسب در بخش کشاورزی می تواند اشتغال بسیار مناسبی را ایجاد کند، گفت: آنچه که همه استان ها و کشورها برای رسیدن به موفقیت دنبال می کنند داشتن نیروی انسانی متخصص است که خوشبختانه در استان فارس هیچگونه کمبودی در این راستا نداریم.

قاسمی ادامه داد: توسعه فعالیت های بسیج سازندگی در فارس احتیاج به هماهنگی و همدلی دارد که در این خصوص تنها راه رسیدن به این موفقیت نیز همکاری در تمامی دستگاه های استان است.

وی یادآور شد: روند فعالیت های بخش کشاورزی طی مدت گذشته بسیار مناسب بوده در حالی که امروز واردات گندم به کشور دو میلیون تن کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: در استان فارس جای کار فراوان در بخش کشاورزی وجود دارد و زمانی که بسیج سازندگی نیز برنامه ریزی مناسب داشته باشد جهاد کشاورزی به طور کامل همکاری خواهد کرد.