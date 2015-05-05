خدمت رسانی به بیماران تالاسمی حتی یک لحظه کمرنگ نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر علی اکبر پور فتح اله، آمده است: ابرهای سیاه خون فروشی که بر نظام سلامت این کشور سایه افکنده بود با شجاعت هنرمندانی که دایره مینا را به تصویر کشیدند و درایت مردی که از افشای حقیقتی تلخ فرصتی برای چیدن ثمره ای شیرین ساخت، کنار رفتند. انگیزه تولد سازمان انتقال خون ایران و مسیری که در این سفر چهار دهه ای طی شد، خدمت رسانی به عزیزانی بود که به خون و فرآورده های مشتق از آن نیاز داشتند. بدیهی است که عزیزان مبتلا به تالاسمی به عنوان کسانی که زندگی خویش را به تزریق خون پیوند زده اند، بیش از سایر گروه ها با فعالیت های این سازمان خدماتی - بهداشتی و هموطنانی که بخشش و انسان دوستی آنها حیات را در رگ های نیازمندان به خون جاری می سازد، مانوس شده اند.

در سخت ترین روزهای فعالیت سازمان انتقال خون ایران، حتی یک لحظه خدمت رسانی به عزیزان تالاسمی در دستور کار این مجموعه کمرنگ نشد زیر آتش دشمن بعثی و نیاز فراوان مجروحان جنگ تحمیلی به خون نه تنها خدشه ای در خون رسانی به مبتلایان به تالاسمی ایجاد نکرد، بلکه با ایجاد سیستم شست وشوی خون این سازمان گامی در ارتقاء خدمت رسانی به این دسته از افراد برداشت. علیرغم کمبود منابع مالی و انسانی، به نیاز عزیزان مبتلا به تالاسمی به خون کم لکوسیت در سطح کشور پاسخ شایسته ای داده شد و گلبول قرمز مورد نیاز عزیزان تالاسمی در همه مراکز انتقال خون به طور ویژه و در اولویت و با خون کمتر از ۱۰ روز از زمان اهدا تهیه می گردد و تلاش شد تا با ارتقاء کیفیت محصولات آرامش در جامعه تالاسمی ایران حاکم گردد.

در این سفر چهار دهه ای، مدعی بی نقض بودن همه تلاش های سازمان انتقال خون نیستیم اما اگر جانب انصاف رعایت گردد، دستاوردهای این سازمان در زمینه ارائه خدمت به افراد تالاسمی فراتر از توان مالی و پرسنلی این مجموعه بوده است. جبران کاستی ها و توزیع بی وقفه خون برای افراد تالاسمی تنها با همت پرسنل خدوم این سازمان و با اتکا به عشقی که به عزیزان مبتلا به تالاسمی داشته اند، میسر شد.

اکنون در دهه پنجم فعالیت سازمان انتقال خون قصد داریم که فصل جدیدی از تصمیم سازی در این سازمان خدماتی را رقم زنیم. در این فصل جدید مبنای فعالیت این سازمان «تصمیم سازی همه با هم، مسئولیت پذیری همه با هم» خواهد بود. برای نیل به این مقصود، در آستانه روز جهانی تالاسمی همه عزیزان مبتلا به این بیماری و نهادهای حامی این دسته از افراد را به مشارکت در فرآیند تصمیم سازی طب انتقال خون و ارائه اندیشه سازنده برای فردایی بهتر در ارائه خدمت به عزیزان تالاسمی، دعوت می نماییم.