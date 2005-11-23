ذخاير خارجي ايران 44 ميليارد دلار؛ بدهي هاي خارجي 14 ميليارد دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ميدل ايست مانيتور، ارزش ذخاير خارجي ايران تا پايان سال 2005 به 44 ميليارد و 480 ميليون دلار خواهد رسيد كه بيش از 10 ميليارد دلار نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود ارزش ذخاير خارجي ايران تا پايان سال 2006 نيز با حدود 10 ميليارد دلار افزايش به 54 ميليارد و 190 ميليون دلار برسد.

بر اساس گزارش ميدل ايست مانيتور، ارزش ذخاير خارجي ايران از سال 2001 بدين سو با رشد دائمي همراه بوده است به طوريكه ذخاير خارجي ايران از 17.13 ميليارد دلار در سال 2001 تا سال 2004 تقريبا دو برابر شد و به 33.8 ميليارد دلار رسيد.

همچنين ارزش ذخاير خارجي ايران در سال هاي 2002 و 2003 نيز به ترتيب 21.8 و 25.51 ميليارد دلار بوده است.

بر پايه همين گزارش، كل بدهي هاي خارجي ايران تا پايان سال 2005 به 14 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد كه بيش از دو ميليارد دلار نسبت به رقم سال گذشته كاهش نشان مي دهد.

اين گزارش حاكي است، بدهي هاي خارجي ايران نيز همچون ذخاير خارجي آن از سال 2001 تاكنون با رشد دائمي همراه بوده است به طوريكه از 7.2 ميليارد دلار در سال 2001 به 9.3 ميليارد دلار در 2002، و 12.1 ميليارد دلار در سال 2003 افزايش يافت.

همچنين ارزش بدهي هاي خارجي ايران در سال 2004 نيز به بيش از 16.8 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال 2001 رشدي 130 درصدي نشان مي دهد.

ميدل ايست مانيتور همچنين پيش بيني مي كند بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال آينده ميلادي، 2006، به 16 ميليارد دلار افزايش يابد.