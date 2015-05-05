تکریم معلمان باید در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ظاهری ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان که به منظور گرامیداشت هفته شوراها برگزار شد، ضمن پاسداشت مقام والای معلمین و ارج نهادن به جایگاه شایسته و رفیع استاد مطهری، افزود: جایگاه و رتبه معلمین در دیدگاه و نظر ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دین بسیار رفیع دیده شده است.

وی جایگاه معلمین را بسیار رفیع و مقدس برشمردو تصریح کرد: معلمین در کلاس درس با رضایت و خشنودی خاصی حضور پیدا می کنند و هیچ اتفاق دیگری برای آنها غیر از تدریس علم و فروزان نگاه داشتن چراغ دانش بهتر و مطلوب تر نیست.

ظاهری با اشاره به این سخن معروف مقام معظم رهبری که نقش معلمان هنرمند و دلسوز را در جامعه از تبدیل نمودن خاک به طلا نیز سخت تر می دانند، ادامه داد: ایشان همچنین در جای دیگر ضمن توجه به مطالبات و خواسته های مادی معلمین، رسالت اصلی معلمیت را در تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و در واقع همان امری می دانند که جامعه از آنها توقع دارد.

سالار قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در ادامه این دیدار تصریح کرد: فرهنگیان استان باید از این رویکرد مهم شورایی و اینکه مجموعه ای خردمند به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی حضور دارندو کار مدیریتی انجام می دهند، مطلع شوند.

وی در ادامه با یادآوری این جمله معروف مقام معظم رهبری که بر احیای منزلت و مرتبت معلمین در کشور، یادآورشد: با توجه به این تأکیدات ولی هنوز معلمین به جایگاه اصلی خود نرسیدندو شاید امروزه بخشی از مشکلات معلمین در حوزه معیشتی باشد ولی توجه به منزلت و جایگاه آنان امر مهمتری است که تمامی مردم باید بدان متعلم و متعهد باشند که امیدواریم ارتقاء یابد.

قاسمی در ادامه با اشاره به برنامه های مهم و شاخص هفته معلم که از مهمترین آنها رونمایی از برنامه چهار ساله این اداره کل است، اضافه کرد: دست یابی به چشم انداز 10 ساله، پیگیری نگاه کارشناسی و برنامه ای و تلاش برای ارتقاء استان در آزمون بزرگ کنکور که خروجی فعالیتهای ادارات کل آموزش و پرورش کشور محسوب می شود، از جمله برنامه های ما را تشکیل می دهد که برای دست یابی به آنها نیازمند همکاری دیگر دستگاهها به ویژه شورای اسلامی شهر قزوین هستیم.

این مسئول همچنین از پیگیری و اهتمام برای به سرانجام رساندن تفاهم نامه این اداره کل با شهرداری در رابطه با واگذاری مدارس متروکه و فرسوده به شهرداری برای ساخت پارکینگ و دیگر کاربری های خدماتی و شهری خبردادو گفت: قانون در همین راستا راهکارهای دیگری را نیز پیش بینی کرده که با بررسی و تعامل بیشتر می توانیم به نفع شهر آنها را به کار بندیم.

در ادامه این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با حجت الاسلام والمسلمین علی انصاری معاون پرورشی و فرهنگی، عین اله صادقی معاون تربیت بدنی و سلامت و سعید پاینبرد معاون آموزش متوسطه نظری و مهارتی به صورت جداگانه دیدار و گفت و گو کردند.