دستگیری سارقان حرفه ای با یک میلیارد ریال اموال سرقتی در سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، سردار محمدرضا میرزایی با تاکید بر اجرای طرح های هدفمند قرارگاه مبارزه با سرقت، گفت: وقوع چند فقره سرقت مشابه از منازل و مغازه ها فعالیت ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی را به همراه داشت.

وی به تحلیل نوع سرقتها از سوی تیم ویژه پلیس اشاره و خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات دو سارق حرفه ای سابقه دار دستگیر شدند و به انجام ۱۳ فقره سرقت منزل و مغازه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان تصریح کرد: در مخفیگاه این باند سرقت اموال مسروقه از منازل و مغازه ها شامل طلاجات و ... به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.

میرزایی تاکید کرد: تقویت برنامه های پیشگیرانه، ارایه آموزش های نوین و استفاده از تجهیزات مدرن راهکارهای پلیس برای برخورد با سارقان در سالجاری است.

جاعلان اسناد رسمی در شاهرود دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود نیز از دستگیری دو جاعل حرفه ای اسناد رسمی برای موتورسیکلت های غیرمجاز خبر داد و گفت: تیم ویژه ای از ماموران پلیس با شناسایی ۲۵ دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده با سند جعلی تشکیل شد.

سرهنگ غلامرضا کاظم زاده با اشاره به جعلی بودن هفت برگ سند مشکوک دیگر ارسالی از سوی پلیس راهور، افزود: تحقیقات نشان داد جاعلان حرفه ای با جعل مهر نهادهای مرتبط با صدور اسناد و شماره گذاری، برای موتورسیکلت های غیرمجاز پلاک، بیمه و کارت سوخت می گرفتند.

وی به شناسایی دو فرد ۲۶ و ۳۵ ساله در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: مظنونین قبل از حضور ماموران از مخفیگاه به شهرستانهای شمالی گریختند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود یادآور شد: با اخذ نیابت قضایی، هر دو فرد به همراه تعدادی سند جعلی موتورسیکلت دستگیر شدند و به جعل سند اعتراف کردند.

کاظم زاده تاکید کرد: شهروندان باید هنگام خرید وسایل نقلیه، با مراجعه به دفاتر قانونی ثبت اسناد و مراکز مرتبط، از اصالت اوراق و اسناد مالکیت مطمئن شوند.

۸ میلیارد ریال گوشی تلفن همراه قاچاق در شاهرود کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود همچنین گفت: از یک دستگاه اتوبوس عبوری در شاهرود ۷۳۴ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

کاظم زاده افزود: ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود ساعت ۳:۳۰ بامداد روز یکشنبه هفته جاری به یک دستگاه اتوبوس مظنون و آن را متوقف کردند و در بازدید از جعبه بغل خودرو انواع گوشی های تلفن همراه خارجی را کشف کردند.

وی با بیان اینکه این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی خرید و حمل بود، افزود: راننده اتوبوس در تحقیقات، مالک خودرو را خریدار گوشی های همراه معرفی کرد.

میرزایی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا ماموریتی ملی و برای توسعه اقتصادی ضروری است، یادآور شد: راننده اتوبوس پس از تشکیل پرونده و با هماهنگی دادگاه روانه زندان شد.

نوجوان ۱۶ ساله با ۱۱ فقره سرقت راهی زندان دامغان شد

فرمانده انتظامی دامغان نیز با بیان اینکه ماموران پلیس هنگام گشت زنی صبحگاهی به نوجوانی به ظاهر غیربومی مضنون شده و پس از شناسایی وی را دستگیر کردند، گفت: در بازدید از مخفیگاه این نوجوان متخلف، ۱۱ فقره سرقت منزل و قطعات خودرو کشف شد.

سرهنگ سیدعلی اکبر میری با اشاره به کشف مقادیر زیادی اموال مشکوک و قطعات خودرو از مخفیگاه این نوجوان، افزود: این نوجوان در بازجویی ها به انجام ۴ فقره سرقت منزل و ۷ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی در خاتمه علت اصلی ارتکاب جرم و انحراف جوانان و نوجوانان را بستر نامناسب خانواده و نبود نظارت والدین عنوان کرد.