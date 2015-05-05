قایق مدرن «آستون مارتین» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آستون مارتین با رونمایی از قایق لوکس ۱۱.۲ متری خود نشان داد که حالا برای حرکت با سرعت زیاد در دریا و موج سواری به سبکی متفاوت برنامه های زیادی دارد.

مارک ریچمن مدیر بخش طراحی آستون مارتین در مراسم رونمایی دیجیتالی از محصول خلاقانه AM۳۷ گفت: ما باید دنیای فناوری های خود را به آبها ببریم.

آستون مارتین فعلا نسخه دیجیتالی طرح نهایی این سیستم حرکتی فوق مدرن را ارایه کرده و گفته می شود از اواخر سال ۲۰۱۵ تولید اولیه و سپس انبوه آن را آغاز خواهد کرد.

قرار است این قایق در دو نسخه تولید شود: AM۳۷ استاندارد با حداکثر سرعت ۵۰ گره دریایی که تقریبا معادل ۹۳ کیلومتر بر ساعت می شود. این نسخه از پیشرفته ترین و لوکس ترین فناوری ها و تجهیزات بهره می برد که از آن جمله می توان به استفاده از بخشهای نفیس چوبی و چرم دست دوز اشاره کرد.

همچنین نسخه AM۳۷ S نیز با حداکثر سرعت بیشتر یعنی ۶۰ گره دریایی ساخته خواهد شد که برای مواردی همچون فیلم های آتی جیمزباند کاربرد زیادی خواهد داشت.

آستون مارتین اعلام کرده در ساخت این سیستم حرکتی جدید از همان فلسفه کلی به کار رفته در ساخت سایر خودروهای این شرکت استفاده می کند یعنی "غلبه قلب بر فکر".

مدیر بخش طراحی این شرکت خودروسازی همچنین اعلام کرد: در ساخت این قایق جدید از مدل خودروهایی الهام گرفته می شود که تاکنون دنیا به خود ندیده است!

آستون مارتین تاکنون اطلاعات فنی زیادی درباره این فناوری جدید منتشر نکرده اما گفته می شود از کامپوزیت کربنی در بخشهای اصلی آن استفاده خواهد کرد.