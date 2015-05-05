تهران شهر دوست دار کودک نیست / تهران را برای سالمندی آماده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن سرخو در جریان یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران و در ادامه بررسی طرح الزام شهرداری پایتخت به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران اظهار داشت: متأسفانه به دلیل یک تصمیم غلط در دولت نهم، صندوق حمایت‌ فرصت‌های شغلی تغییر پیدا کرد.

وی تصریح کرد: کار این صندوق در آن زمان این بود که افراد بیکار آموزش و پس از دریافت گواهی، وام اشتغال دریافت می‌کردند و همین امر منجر شده بود که آمار بیکاری کاهش پیدا کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از تغییر صندوق حمایت فرصت‌های شغلی به صندوق وام ازدواج، مشکلات این صندوق افزایش پیدا کرد، چرا که به طور مثال؛ فردی پس از دریافت وام، نمی‌توانست وارد بازار کار شود و پس از مدتی مجدداً بیکار و مشکلات وی افزایش پیدا می‌کرد.

سرخو بیان داشت: نمی‌توان تهران را شهر دوستدار کودک دانست، چرا که روزانه کودک‌هایی را بر سر چهارراه‌ها می‌بینیم که این بچه‌ها به سودجویان اجاره داده می‌شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه آمار طلاق در تهران رو به افزایش است و باید همه این شرایط را درنظر بگیریم و برای تصویب هر طرح و لایحه‌ای، وضعیت جامعه و شهر را ببینیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حالی جمعیت تهران در سال‌های اخیر افزایش یافته است که ما برای آنها مترو، اتوبوس و آب کافی نداریم و هم‌اکنون نیز سبزیجات و مواد غذایی آلوده را به خورد مردم می‌دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد: هر طرح و لایحه‌ای در صحن علنی شورا به صورت سیستماتیک بررسی شود، ضمن اینکه باید بتوانیم تهران را برای سالمندان آماده کنیم.