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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۴۲

سرخو:

تهران شهر دوست دار کودک نیست / تهران را برای سالمندی آماده کنیم

تهران شهر دوست دار کودک نیست / تهران را برای سالمندی آماده کنیم

عضو شورای شهر تهران گفت: نمی‌توان تهران را شهر دوستدار کودک دانست، چرا که روزانه کودک‌هایی را بر سر چهارراه‌ها می‌بینیم که این بچه‌ها به سودجویان اجاره داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن سرخو در جریان یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران و در ادامه بررسی طرح الزام شهرداری پایتخت به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران اظهار داشت: متأسفانه به دلیل یک تصمیم غلط در دولت نهم، صندوق حمایت‌ فرصت‌های شغلی تغییر پیدا کرد.

وی تصریح کرد: کار این صندوق در آن زمان این بود که افراد بیکار آموزش و پس از دریافت گواهی، وام اشتغال دریافت می‌کردند و همین امر منجر شده بود که آمار بیکاری کاهش پیدا کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از تغییر صندوق حمایت فرصت‌های شغلی به صندوق وام ازدواج، مشکلات این صندوق افزایش پیدا کرد، چرا که به طور مثال؛ فردی پس از دریافت وام، نمی‌توانست وارد بازار کار شود و پس از مدتی مجدداً بیکار و مشکلات وی افزایش پیدا می‌کرد.

سرخو بیان داشت: نمی‌توان تهران را شهر دوستدار کودک دانست، چرا که روزانه کودک‌هایی را بر سر چهارراه‌ها می‌بینیم که این بچه‌ها به سودجویان اجاره داده می‌شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه آمار طلاق در تهران رو به افزایش است و باید همه این شرایط را درنظر بگیریم و برای تصویب هر طرح و لایحه‌ای، وضعیت جامعه و شهر را ببینیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حالی جمعیت تهران در سال‌های اخیر افزایش یافته است که ما برای آنها مترو، اتوبوس و آب کافی نداریم و هم‌اکنون نیز سبزیجات و مواد غذایی آلوده را به خورد مردم می‌دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد: هر طرح و لایحه‌ای در صحن علنی شورا به صورت سیستماتیک بررسی شود، ضمن اینکه باید بتوانیم تهران را برای سالمندان آماده کنیم.

کد مطلب 2569337
نورا حسینی

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