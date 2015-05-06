ضرورت ساخت مصلای نماز جمعه در ورامین/ تلاش هایی که به ثمر نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین از جمله اولین شهرهای کشور در برپایی نماز پرشکوه جمعه محسوب می شود به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آبان ماه سال۵۸ اولین نماز جمعه ورامین به امامت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی برگزار شد.

در طول سی و شش سال گذشته قریب به ۱۸۰۰ نماز جمعه در شهر ورامین اقامه شده است که نقش به سزایی را در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دیار داشته و همواره مسئولان و علما از این جریان سازی مردم ورامین به عظمت یاد می کنند.

برگزاری ۱۸۰۰ نماز جمعه در شهرستان ورامین

اگرچه بیش از سی و شش سال از اقامه نماز پرشکوه جمعه در ورامین می گذرد اما همچنان این شهرستان از داشتن یک مصلی ویژه برپایی نماز جمعه که پذیرای خیل نمازگزاران باشد، محروم است.

هم اکنون نمازهای جمعه ورامین در طول سال در مسجد جامع و مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار می شود به طوری که هر یک از مکان ها در نیمی از سال پذیرای نمازگزاران جمعه ورامین هستند.

همه مسئولان و شهروندان ورامینی واقف هستند که دیار ۱۵ خرداد دارای مردمی متدین و انقلابی است به همین خاطر در طول سال نماز جمعه در این شهرستان با شکوه خاصی برگزار شده و هر هفته هزاران ورامینی در نماز عبادی-سیاسی جمعه شرکت می کنند.

حضور هزاران نمازگزار در نماز جمعه ورامین

حضور بالای نمازگزاران ورامینی در نماز جمعه این شهرستان مورد توجه مسئولان نیز قرار دارد به همین خاطر همواره مدیران ارشد کشوری و استانی به نماز جمعه این منطقه و خطبه های آن با نگاه ویژه تری می نگرند و حتی برای سخنرانی از تریبون نماز جمعه استفاده می کنند.

امروز بسیاری از شهرستان های مختلف استان تهران که نماز جمعه در آن پس از نماز جمعه ورامین راه اندازی شده است، دارای مصلای بزرگ نماز جمعه بوده و هر هفته تمامی نمازگزاران را در خود جای داده و توانسته خدمات بهتر و مطلوب تری را به نمازگزاران ارائه کنند.

نگاه ویژه مسئولان استانی و کشوری به نماز جمعه ورامین

باید توجه داشت که دو مکان موجود در ورامین برای اقامه نماز جمعه جوابگوی خیل عظیم نمازگزاران ورامینی نیست به همین خاطر در هر هفته تعدادی از نمازگزاران مجبور هستند که نماز خود را در حیاط و محیط های بیرونی مسجد جامع و مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری احداث یک مصلای بزرگ برای اقامه نماز جمعه ورامین به یک ضرورت بدل شده است که علاوه بر همت بیشتر مسئولان و مساعدت های مدیران ارشد کشوری و استانی، توجه خیرین شهرستان ورامین را می طلبد.

ورامین پیشرو در اقامه نماز جمعه در کشور

طی سال های گذشته ستاد برگزاری نماز جمعه ورامین از ظرفیت های مختلف برای اختصاص زمینی ویژه احداث مصلای نماز جمعه در این دیار استفاده کرده و در این راه با مالکین مختلف وارد مذاکره شده است اما همچنان به نتیجه نرسیده است.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز نماز جمعه به عنوان یک سنگر دشمن شکن که بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی می کند، شناخته می شود به همین خاطر استکبار تلاش می کند از تمامی ظرفیت های خود برای ضربه زدن به این پایگاه دینی و سیاسی استفاده کند.

رئیس ستاد نماز جمعه ورامین افزود: شهرستان ورامین به دلیل سابقه دیرینه خود در پایبندی به ارزش های دینی و اسلامی، جزو اولین شهرهایی بود که در آن نماز جمعه برپا گردید به طوری که تنهاسه ماه پس از اقامه نماز جمعه در تهران، اولین نماز جمعه در ورامین برگزار شد.

احداث مصلای نماز جمعه دغدغه جدی ستاد نماز جمعه است

وی ادامه داد: در طول ۳۶ سال گذشته، نماز جمعه ورامین با فراز و نشیب های زیادی روبرو شد به طوری که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از جریانات انحرافی و التقاطی تلاش داشتند که به این سنگر مهم سیاسی و عبادی در منطقه ضربه بزنند که با بصیرت امام جمعه و مردم متدین ورامین این توطئه ها خنثی شد.

محمودی اضافه کرد: در طول سال های اقامه نماز جمعه ورامین، دو مکان مسجد جامع و مسجد صاحب الزمان(عج) پذیرای خیل عظیم نمازگزاران جمعه ورامین بوده است و ستاد برگزاری نماز جمعه که اعضای آن به صورت رایگان به خدمت رسانی می پردازند تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به نمازگزاران ورامینی انجام می دهند.

مالکین زمین نماز جمعه از امتیازات ویژه شهرداری برخوردار می شوند

امام جمعه موقت ورامین افزود: خوشبختانه با توجه به سابقه مردم متدین ورامین، هرسال نماز جمعه در این شهرستان با شکوه بیشتری برگزار می شود به طوری که دو مکان فعلی اقامه نماز جمعه دیگر جوابگوی همه نمازگزاران نیست و احداث یک مصلای بزرگ برای مردم ورامین یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می شود.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته ستاد برگزاری نماز جمعه و شهرداری ورامین با مالکین متعددی وارد مذاکره شد تا زمین خود را برای احداث مصلای نماز جمعه واگذار کنند و در ازای آن امتیازات مطلوبی را از سوی شهرداری دریافت کنند.

محمودی اضافه کرد: از طرفی برخی مالکین تاکنون حاضر نشدند که زمین خود را برای احداث نماز جمعه واگذار کرده و از امتیازاتی که شهرداری و شورای شهر برای آنان در نظر گرفته بود استفاده کنند و از طرف دیگر یک زمین برای احداث مصلای نماز جمعه هدیه شد که این زمین به دلیل آنکه در مرکز شهر نبوده ودسترسی عموم مردم به آن با مشکلاتی همراه است از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رد شد.

این مسئول گفت: ستاد برگزاری نماز جمعه همچنان نیز به تلاش های خود ادامه می دهد و از برخی مالکین و خیرین نیز انتظار دارد تا در این زمینه همکاری لازم را داشته و برای خود باقیات صالحاتی را بگذارند.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که همه مسئولان و مدیران شهرستان ورامین باید از ظرفیت و توانایی خود برای احداث مصلای نماز جمعه در ورامین استفاده کنند تا هر چه زودتر شاهد اختصاص زمینی مناسب برای این منظور باشیم.