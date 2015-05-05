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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۰۰

ملکی:

مربیان مهدها در تربیت فرزندان جامعه نقشی مادرانه دارند

مربیان مهدها در تربیت فرزندان جامعه نقشی مادرانه دارند

سمنان - سرپرست اداره کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به هفته بزرگداشت مقام معلم گفت: مربیان مهدهای کودک با منش مادرانه و معلم گونه خود نقشی ماندگار در شخصیت آینده سازان جامعه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان سمنان، محمد ملکی با حضور در مهدهای کودک سمنان ضمن تبریک هفته معلم، از مربیان و مدیران مهدهای کودک تقدیر کرد.

وی پرورش و تعالی جوانان این مرز و بوم را مدیون آموزشهای معلمان به نونهالان در سنین کودکی عنوان و خاطرنشان کرد: کودکان امروز آینده سازان فردا هستند.

وی ادامه داد: با توجه به شکل گیری شخصیت انسانها در دوران خردسالی، آنچه سبب رشد و ترقی مملکت می شود، بازتاب آموزه هایی است که فرزندان در کودکی آموخته و در خاطر سپرده اند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان سمنان، اساس تربیت پذیری کودکان برای ورود به جامعه را رفتار مادرانه مربیان مهدهای کودک با نوآموزان دانست و افزود: گاهی خانواده ها برای تربیت یک فرزند هم با چالش های گوناگونی روبرو می شوند، ولی مربیان با تخصص و تدبیر به مراقبت از فرزندان در مهدها مشغول اند.

ملکی در خاتمه اضافه کرد: بهزیستی مصمم است برای تیم آموزشی مهدها که با وجدان بالای کاری و پایین ترین میزان دستمزد وظیفه خطیری بر عهده دارند، اقدامات سازنده ای انجام دهد.

مسئولان بهزیستی شهرستانهای مهدیشهر و شاهرود نیز ضمن تقدیم لوح سپاس به مدیران و مربیان برتر مهدهای کودک در هفته بزرگداشت مقام معلم از آنان تقدیر کردند.

کد مطلب 2569500

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