به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی عراق، به عنوان تنها نمایندگی فرهنگی یك كشور عربی در ایران، با حضور فریاد رواندزی، وزیر فرهنگ عراق، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابوذر ابراهیمیتركمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خانم انتصار الداوودی جانشین سفیر و مظفر الربیعی، رایزن فرهنگی عراق در ایران، سفرای كشورهای اسلامی و نمایندگان سازمانهای بینالمللی مستقر در تهران، طی مراسمی که ساعت 17 روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، افتتاح میشود.
رایزنی فرهنگی عراق در ایران با سخنرانی مقامات عالیرتبه دو كشور و اجرای برنامههای هنری عراق، افتتاح رسمی میشود. این مراسم روز جمعه 18 اردیبهشت، با اجرای برنامههای هنری و نمایش فیلمهای عراقی، با حضور چهرههای فرهنگی و هنری دو كشور، ادامه مییابد.
محل رایزنی فرهنگی عراق در ایران، با عنوان «المركز الثقافی العراقی» در تهران، خیابان شهید بهشتی، واقع شده است.
تأسیس رایزنی فرهنگی عراق در ایران، در راستای گسترش روابط سیاسی و فرهنگی و با هدف ارتباط بیش از پیش فرهیختگان و اصحاب فرهنگ دو كشور، صورت میگیرد.
بنا بر این خبر، فریاد رواندزی، وزیر فرهنگ عراق، به دعوت علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور عقد تفاهمنامه فرهنگی بین ایران و عراق، ملاقات با مسئولان عالی رتبه كشورمان، حضور در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران و افتتاح رایزنی فرهنگی عراق، به ایران سفر كرده است.
جمهوری اسلامی ایران در عراق دارای رایزنی فرهنگی در بغداد است.
