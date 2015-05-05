نظام به سمت اقتصاد قرآنی برود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی عصر سه شنبه در نشست در نبردی مشکوک چهار در دانشگاه بوعلی سینای همدان با بیان اینکه همیشه در دانشگاه بوعلی جلسات پرشور برگزار می شود، اظهار داشت: پر شور ترین جلسات من در دانشگاه بوعلی برگزار می شود اما این دانشگاه سالن مناسبی ندارد که امیدواریم یک سالن مجهز در دانشگاه ایجاد و مشکلات و کمبود ها رفع شود.

وی با بیان اینکه امسال ۷۰۰ هزار نفر در جشن اعتکاف شرکت کردند و این از برکات جامعه فرهنگی است، بیان کرد: درحالی ۷۰۰ هزار نفر در اعتکاف شرکت کردند که امروز در جامعه فضای عظیم ضد فرهنگی در حوزه های مختلف وجود دارد.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه سال گذشته ۴۸۰ هزار نفر در اعتکاف شرکت کرده بودند ولی امسال تعداد معتکفان کشور به ۷۰۰ هزار نفر رسید، عنوان کرد: اگر محدودیت های کاری وجود نداشت تعداد بیشتری در اعتکاف شرکت می کردند.

عباسی به اسم نشست اشاره کرد و با بیان اینکه در نبردی مشکوک اسم کتابی از جاین اشتاین بک گرفته و این اسم به عنوان موضوع نشست های دانشگاه بوعلی در دوره های محتلف انتخاب شده است، ادامه داد: معنی نبردی مشکوک در نهج البلاغه فتنه است.

وی با طرح این سوال که ساخت درونی نظام از چه چهارچوبی تبعیت می کند و با اشاره به این فرموده مقام معظم رهبری که کلید حل مشکلات در داخل و نه در بیرون است، افزود: این سخن رهبری یک نکته کلیدی است.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه هم اکنون اساس و استحکام دورنی نظام یک نکته کلیدی است که باید پرداخته شود و این نکته کلیدی مسئله هسته ای است، ابراز داشت: وزیر ارشاد کلمه ای مطرح کرد که ان شاالله بعد رفع تحریم ها مشکلات سینما حل می شود.

حسن عباسی با بیان اینکه من با سینما نا آشنا نیستم و هم اکنون اکثر کارشناسان سینمای ایران فیلمنامه مناسب را مشکل اصلی سینمای ایران می دانند، ادامه داد: من نگرانم چراکه عقل حکم می کند که همه چیز نباید منوط به مذاکرات شود و همه معلق مانده اند که مذاکرات چه می شود و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات نخستین کسی که ضرر می کند دولت است.

وی با بیان اینکه طرف ایرانی هیچ اطلاعات دقیقی از فکت شیت مذاکرات نمی دهد و دیدگاه مسئولان در مورد فکت شیت متفاوت است، اذعان داشت: با خوش بینی گفته می شود که تحریم ها برداشته و مشکلات حل می شود.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه از توافق اولیه در اروپا تا عید امسال و تا دیروز ۱۷۴ آمریکا اعلام کرده که تحریم ها حذف نمی شود و به مرور حدف می شود در حالی که مسئولان ایران گفتند که بلافاصله بعد از توافق تحریم ها برداشته می شود، افزود: اوباما، معاون رئیس جمهور آمریکا، مقام عالی پنتاگون، اعضا خزانه داری آمریکا و کنگره ۱۴۳ بار مدعی شده اند که همه گزینه های روی میزاست و این به معنی تهدید مستقیم مردم ایران است.

عباسی با بیان اینکه نیروهای انقلاب از ۱۳۸۵ تا تابستان سال گذشته در ۴ نبرد سهمگین در ۱۱۴ روز توی سر آمریکا و اسرائیل زده اند و بیش از ۱۰ هزار موشک از حیفا حزب الله شلیکشده است، عنوان کرد: به این نوع جنگ، جنگ نیابتی گفته می شود که در جنگ نیابتی در مدت هشت سال گفته شده که پیروز ایران بوده است.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ایران با خوش بینی گفته که تحریم آمریکا برای مصرف داخلی است و به ما قول داده اند که بعد توافق تحریم ها را بردارند، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون آمریکا ۲۷ بار اعلام کرده که غنی سازی محدود، بازه کنترلی ۱۰ تا ۲۰ سال و بازرسی ها همه جانبه خواهد بود.

حسن عباسی با بیان اینکه هنوز پروتکل الحاقی در مجلس پذیرفته نشده است، بیان کرد: وزیر امور خارجه آمریکا جان کری دیروز گفت کنترل ها و بازه کنترلی از تاسیسات هسته ای ایران ۱۰ و ۲۰ ساله نخواهد بود و ابدی خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ سال پیش گفته شد گه نیروگاه های هسته ای آلوده است و باید سمت نیروگاه جوش هسته ای رفت که در این راستا کنسرسیومی ایجاد و مقرر شد که یکی از نیروگاه های جوش هسته ای در فرانسه ایجاد شود، اظهار داشت: وقتی نخستین نیروگاه جوش هسته ای افتتاح شد کشورهایی که عضو کنسریوم هستند اجاره تاسیس نیروگاه جوش هسته ای دارند و کشورهایی که عضو نیستند را مجبور به جمع آوری نیروگاه هسته ای می کنند.

در ۴۵ روز گذشته بیش از ۲۰ بار مقامات آمریکایی گفته اند که کنترل نیروگاه هسته ای ایران تا ابدخواهد بود رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه در ۴۵ روز گذشته بیش از ۲۰ بار مقامات آمریکایی گفته اند که کنترل نیروگاه هسته ای ایران تا ابد خواهد بود اما تیم مذاکره کننده ایران مدام می گویند نگران نباشید، بیان کرد: اگر رهبر گفتند که فکت شیت را منتشر کنید چرا نمی کنید و هنوز مشخص نیست که فکت شیت منتشر شده یا نشده است و می خواهیم بدانیم ابعادسرنوشتی که برای مردم ایران رقم می خورد، چگونه است.

عباسی با بیان اینکه با گذشت مدت زیادی از مذاکرات هنوز فکت شیت منتشر نشده است و این می طلبد که نگران باشیم، عنوان کرد: امام خمینی(ره) فرمود که رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است.

وی با بیان اینکه به تیم مذاکره کننده ایران اطمینان داریم اما غرب قابل اعتماد نیست چراکه ۱۷۴ بار گفته که تحریم ها را بر نمی داریم پس تیم مذاکره کننده ایران چگونه می گوید تحریم ها را بر می دارند، ادامه داد: مسئله کارآمد سازی و استحکام نظام به این است که در حوزه های مختلف فقه به نحو احسن ایجاد شود.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه مدیران بر چیزی غیر فقه عمل می کنند و اینگونه نظام استحکام پیدا نمی کند، بیان کرد: باید مشخص شود که جامعه و حکومت دینی هست یا اینکه دینی نیست چراکه اگر فقه در تار و پود جامعه ایجاد نشود جامعه دو بعدی و به اسم اسلام به کام مدرنیته می شود.

حسن عباسی با بیان اینکه در قرآن دو مفهوم فوق کلیدی خلق و جعل وجود دارد که جعل حوزه عظیمی است و خداوند می فرماید من راهی برای سیطره کافران بر مومنان جعل نکردم، ادامه داد: دشمن داد می زند که تحریم ها را بر نمیداریم و اگر هم بردارند بعدا با شکل ها و در حوزه های دیگر احیا می کنند.

وی با بیان اینکه چرا باید راهی ایجاد شود که دشمن بر ما سیطره داشته باشد، عنوان کرد: استحکام درونی نظام بر این است که به صورت خالص از فقه پیدا شود.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه آمریکایی ها رسما گفته اند که غیر پروتکل الحاقی همه چیز را در ایران می گردیم اما فرمانده سپاه خط قرمز ها را مشخص کرد و گفت اگر از خط قرمز ها رد شوند پای آنها را قلم می کنیم.

نتانیاهو اعلام کرد که در مذاکرات باید بهرسمیتشناختن اسرائیل در لیست قرار گیرد عباسی با بیان اینکه نتانیاهو اعلام کرد که در مذاکرات باید به رسمیت شناختن اسرائیل در لیست مذاکرات قرار گیرد و اوباما گفت این موضوع در این مرحله خواسته زیادی است ولی وندی شرمن گفت به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران را توافق نهایی می گذاریم، بیان کرد: ایران روی هسته ای مذاکره می کند اما آمریکایی ها روی به رسمیت شناختن اسرائیل کار می کنند.

وی با بیان اینکه مذاکرات اینگونه که در جامعه جا می اندازند نیست چراکه طرف مذاکره کننده قابل اعتماد نیست، ابراز داشت: آمریکا واقعا شیطان است و به هیچ چیز پایبند نیست.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه اقتصاد غرب پاشیده است، ادامه داد: وب سایت پایگاه اقتصاد جهان گزارش بانک جهانی در مسئله اقتصاد منتشر کرد که طبق این گزارش ۵۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ بدهی وجود دارد و از سال ۸۲ که میزان بدهی ۲۲ ترییلون دلار بوده تا امسال که به ۵۷ تریلیون دلار رسیده به طور میانگین در مدت ۱۲ سال گذشته هر سال سه تریلیون دلار بدهی ایجاد شده است.

حسن عباسی علت وجود بدهی ها در دنیا را چاپ بی حساب و کتاب پول عنوان کرد و با بیان اینکه پول بدون پشت بدهی است و ثروت نیست، ابراز داشت: با توجه به بدهی های موجود در دنیا هر چه جلوتر می رود احتمال وقوع جنگ جهانی بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه در حدود ۱۰ دانشگاه در مورد وب سایت اقتصاد جهان صحبت کردم و از سه روز پیش این سایت در ایران فیلتر شده است، بیان کرد:چرا در جمهوری اسلامی صفحه فروپاشی اقتصاد جهان فیلتر شده است و اگر اقتصاد جهان مشکلی ندارد حاضر به مناظره هستم.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه مسئولان کشور برای اینکه ۷۰۰ استاد خارجی که می گویند اقتصاد جهان وضعیت نامناسبی دارد، پاسخ ندارند، بیان کرد: در ایران نه از اقتصاددان و نه از دولت مردان صدا در نمی آید.

القا کرده اند که کل اروپا، برزیل، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا و نیوزلند وضعیت اقتصاد خوبی دارند حسن عباسی با بیان اینکه القا کرده اند که کل اروپا، برزیل، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا و نیوزلند وضعیت اقتصاد خوبی دارند، افزود: استیک لیست در کتاب سقوط آزاد نوشت که اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده بلکه علم اقتصاد سقوط کرده و می گوید علم اقتصاد زمین خورده است.

وی با بیان اینکه چاپ نخست کتاب سقوط آزاد که من ناظر ترجمه بودم از بازار جمع شد و این کتاب با ترجمه دانشگاه شهید بهشتی به بازار آمد که بعد دوباره از بازار جمع شد، بیان کرد: جامعه اقتصاد ایران می ترسند که بگویند علم اقتصاد سقوط کرده است.

رئیس اندیشکده یقین با اشاره به سفر سال گذشته والر اشتین جامعه شناس فروپاشی کپیتالیزم و لیبرالیزم به ایران، بیان کرد: به والر اشتین در ایران گفته شده بود که درمورد لیبرالیزم در ایران صحبت نکنید.

عباسی با بیان اینکه وقتی وب سایت اقتصاد جهان فیلتر، کتاب سقوط آزاد جمع آوری و به والر اشتین اجازه سخنرانی داده نمی شود من باید به کجا اعتماد کنم، ادامه داد: این نشان می دهد که خبری است.

وی با بیان اینکه استحکام درونی نظام را در نبرد مشکوکی می بینیم، عنوان کرد: اقتصاد ایران را ربا برداشته است و ۱۹۱ نفر از بزرگان نظام مشکلات ربوی بودن بانک ها را مطرح کرده اند.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی ربوی است و ۸۰ درصد زندگی مردم از ربا اداره می شود، ادامه داد: اقتصاد لبیرالی مطلقا ربوی است.

حسن عباسی با بیان اینکه ۱۰۰ سال پیش مینارد کینز گفت باید حداقل در ۱۰۰ سال آینده ربا را شیوع دهیم و سند حرف وی در کتابش وجود دارد و اقتصاد نئو کینیزی به معنی اقتصاد ربا است، افزود: چرا در مجمع تشخیص سندی منتشر می شود که مکتب شیوع اقتصاد جمهوری اسلامی نئو کینزی است.

وی با بیان اینکه استحکام درونی نظام در سیاست نفی سبیل و در اقتصاد نفی ربا است، عنوان کرد: باید نظام را از علم اقتصاد مدرن بگیریم و به سمتی ببریم که براساس اقتصاد قرآن باشد.

رئیس اندیشکده یقین در ادامه با بیان اینکه علوم انسانی غرب مبنی غیر توحیدی است، ادامه داد: استحکام نظام جمهوری اسلامی بر این است که نظام توحیدی داشته باشد.

عباسی با بیان اینکه جوهر انسان غربی تثلیثی است و چهار میلیون ۶۰۰ هزار دانشجوی ایران در معرض تثلیث هستند، ادامه داد: خداوند در قرآن می فرماید همه چیز را زوج آفریده ایم و این تضاد نیست بلکه تکامل است.

وی با بیان اینکه در خلقت زوج ها تکامل کننده هستند اما در جعل یکی حق و دیگری باطل است، عنوان کرد: حق را انجام و اقامه کنید تا معرفت شما توحیدی شود.

مشکل نظام از بانکی است که ۶۰ هزار میلیارد تومان وام می دهد و نمی تواند پس بگیرد رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه تمام مسئله ایران اکنون در دو مذاکره که یکی هسته ای و دیگری مذاکره با کی روش است خلاصه می شود، ادامه داد: مشکل نظام از پلیس نیست بلکه مشکل نظام از بانکی است که ۶۰ هزار میلیارد تومان وام می دهد و نمی تواند پس بگیرد و چرا باید به یک اجنبی ۱۲ میلیارد تومان حقوق داده شود و دو میلیارد مالیات فرار کند.

حسن عباسی با بیان اینکه مملکت را فوتبالیست ها نگهداری نمی کنند، ابراز داشت: تنها مسئله درست در ایران امنیت بود و ایران جزو پنج شکور امن دنیا است.

وی با بیان اینکه اصالت فقه برای استحکام نظام باید در جامعه جاری و ساری شود، عنوان کرد: در فتنه ای هستیم که استحکام درونی نظام را تهدید می کند و به این دلیل در نبردی که هستیم مشکوک است چراکه فتنه است.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه باید با همدلی، همزبانی و همگرایی زیر ساخت های اصلی نظام را تقویت کنیم، بیان کرد: امیدواریم خدا شرایطی را فراهم کند کا حضرت مهدی(عج) را درک کنیم.