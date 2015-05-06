اضافه شدن ۱۰ بازیکن به یک تیم فوتسال/ مقاومت در نقش فجرسپاسی!

محمد خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم فوتسال مقاومت البرز برای فصل آینده لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: یکسری از بازیکنان لیگ مشمول خدمت سربازی هستند و در حال انجام کارهای آنها برای حضور در تیم مقاومت هستیم.

وی افزود: فکر می‌کنم حدود ۸ تا ۱۰ بازیکن برای فصل آینده به عنوان سرباز به تیم ما اضافه شوند. البته قاعدتا با توجه به تمام شدن دوران خدمت بعضی از بازیکنان، خروجی های تیم ما هم زیاد است.

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز درباره وضعیت کادرفنی این تیم و ادامه همکاری با رضا فلاح، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم کادرفنی سال گذشته را حفظ کنیم و گزینه اصلی ما برای سال بعد هم فلاح است. البته با چند مربی دیگر هم صحبت هایی داشتیم ولی همان طور که گفتم گزینه اصلی ما فلاح است و به احتمال زیاد همین هفته بحث قراردادش را نهایی می کنیم.

خالقی درباره هدف گذاری تیم مقاومت برای فصل بعد، تصریح کرد: هدف ما این است تا در نیمه بالای جدول باشیم، چرا که بازیکنان جدید و سرباز زیادی به تیم اضافه می‌شوند که خیلی از آنها هم بی تجربه هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تیم ما در لیگ فوتسال تقریبا شبیه تیم فجرسپاسی در لیگ برتر فوتبال است چرا که بازیکنان سرباز و کم تجربه را جذب کرده و به لیگ و تیم ملی معرفی می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز در پایان گفت: همین الان امیر احمدپور دروازه بان تیم مقاومت به تیم امید دعوت شده و حتی مدارکش را هم برای حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان خواسته‌اند. به همین خاطر است که می‌گویم تیم مقاومت، نوید تیم فجر را در لیگ برتر فوتسال می‌دهد.