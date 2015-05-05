سپاه از نیروهای مقتدر نظامی در دنیا محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در جمع مسئولان سپاه امیرالمومنین استان ایلام اظهار داشت: سپاه پاسداران امروزه به یکی از مقتدرترین نیروهای نظامی در دنیا تبدیل شده است.

وی ادامه داد: به روز بودن سپاه در بخشهای مختلف باعث شده این نهاد انقلابی همواره مقتدر باشد و همین مسئله باعث کینه توزی دشمنان نسبت به این نهاد انقلابی شده است.

امام جمعه ایلام بیات داشت: سپاه همواره در بخشهای مختلف روند رو به رشدی است و همین مسئله باعث شده این نهاد در کشور ما از همیت بالایی برخوردار باشد.

حجت الاسلام شمس الله جلیلیان نماینده ولی فقیه در سپاه امیرالمومنین استان ایلام نیز اظهار داشت: به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی، ۲۰ برنامه فرهنگی در ۲۵۰ ناحیه سپاه در استان ایلام برگزار می شود.

وی بیان داشت: از روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه برنامه‌های هفته عقیدتی‌ سیاسی در سپاه ایلام شروع شده است.