بیمه خبرنگاران شاغل به عهده رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دربیکی در بزرگداشت روز جهانی تئاتر که شامگاه سه شنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: تمام امتیازهایی که از این طرح در قالب بسته های حمایتی به رسانه ها داده می شود مشروط به بیمه خبرنگاران است.

وی در خصوص خبرنگاران آزاد افزود: کمیته امور تخصصی تشکیل شده است که عضو دارد و ارشاد هم خیلی در آن دخیل نیست و وزارت ارشاد برای خبرنگارانی که در رسانه ها مشغول نیستند و غیر حرفه ایی هستند برنامه بیمه ایی دارد ولی این بیمه کاملا با بیمه خبرنگاری متفاوت است.

وی باین کرد: آمارها می گوید 60 هزار خبرنگار مشغول به کار هستند ولی با پایش شاید بیش از 5هزار خبرنگار حرفه ای هم نداشته باشیم.

تئاتر جایگاه ویژه ای در بین هنرها دارد

دربیکی با بیان اینکه هنر تئاتر جایگاه ویژه ایی در بین هنرها دارد، گفت: هنر در ذات با زیبایی عجین است و در میان گونه های مختلف هنرها، تئاتر آیینی ترین هنر ها است.

وی ادامه داد: هنرمند این عرصه نفس در نفس مخاطب و گام به گام ذهن و خیال او قدم بر می دارد و در یک حس مشترک یافته های حس و خلاقیت های هنری خویش را منتقل می کند.

مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: این هنر فاخر همواره دستاویز استواری بوده برای نمایش سنت و آیین های اعتقادی که رموز جاودانگی تئاتر نیز به حساب می آید.

دربیکی ادامه داد: موهبت تئاتر ایرانی موهبت داشتن بهشتی از گنجینه های غنی واژگان، قصه، نظم، نثر، شعر و ادبیات گران سنگ داستانی است که بسترهای مناسبی را برای تاثیر گذاری عمیق بر مخاطب فراهم می کند.

هفتمین جشن تئاتر اردیبهشت برگزار می شود

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این روزها شاهد رویش دوباره هنر نمایش ایران هستیم و هفتمین جشن تئاتر اردیبهشت را برگزار می کنیم.

دربیکی افزود: یکی از برکات اجتماعی این رویداد مهم هنری، تجدید روحیه همگرایی و تشکل یافتگی اهداف هنرمندانه برای دستیابی به باوری هدفمند و آبرومند برای هنر تفاخرآمیز ایران عزیزمان است.

وی اظهار کرد: حمایت و تشویق جوانان نوخاسته، مهیاسازی فضا و امکانات، همراه با تقویت بنیه های بومی در سراسر کشور می تواند مکمل خوبی برای منشور روابط حرفه ایی، تخصصی و مدیریتی باشد.

دربیکی تاکید کرد: انتظار می رود پاسداشت روز جهانی تئاتر و سلسله جشن های تئاتر ایران زمین در سرتاسر کشور منشا ثمرات بی شمار در این عرصه باشد.

مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: امیدوارم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و در مسیر پیوستگی های هنری و فرهنگی شاهد جریان سازی های موثر در تعالی سیاست های تئاتر محور باشیم تا در سایه این همدلی به بالندگی هنری دست پیدا کنیم.