تقدیر از نشریه موهن تحت تدابیر شدید امنیتی در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مراسم که با اهدای جایزه مرکز آمریکایی «پن» یا قلم برگزار شد، 2 روز بعد از آن برگزار می شود که مردان مسلح در تگزاش به همایشی که کاریکاتورهای توهین آمیز از پیامبر اسلام در آن به نمایش درآمده بود، حمله کردند.

در ماه ژانویه و بعد از انتشار تصاویر کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو، اعضای القاعده شاخه یمن با حمله به دفتر نشریه شارلی عبدو در پاریس، سردبیر این نشریه و 12 نفر دیگر را کشتند.

موسسه قلم آمریکا جایزه شجاعت در آزادی بیان خود را به 6 نفر از نویسندگان مشهور این نشریه و 100 نفر دیگری که با ارسال نامه از اقدام این نشریه دفاع کرده بودند، اختصاص داد.