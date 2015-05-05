یوونتوس در تورین رئال مادرید را برد/ شانس رئال زنده ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس در دیداری حساب شده موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد نماینده اسپانیا در ورزشگاه تورین بگذرد.

«آلوارو موراتا» تنها پس از گذشت ۹ دقیقه موفق شد تیم میزبان را پیش بیندازد. بازیکن پیشین رئال توپ دفع شده «ایکر کاسیاس» در دهانه دروازه را با یک ضربه آرام به گل تبدیل کرد.

«کریستیانو رونالدو» در دقیقه ۲۷ موفق شد نهمین گل خود در یازدهمین دیدار این فصل از رقابتها را با ضربه سر وارد دروازه «جیانلوییجی بوفون» کند.

در دقیقه ۵۸ تیم یوونتوس بار دیگر مقابل مدافع عنوان قهرمانی به گل برتری دست پیدا کرد. «دانیل کارواخال» در محوطه جریمه بر روی «کارلوس تبس» مرتکب خطای پنالتی شد و خود مهاجم آرژانتینی موفق شد دروازه کاسیاس را باز کند.

رئال در ادامه حملات گسترده‌ای را بر روی دروازه یووه طرح‌ریزی کرد اما هرگز نتوانست دروازه این تیم را باز کند. حتی حضور چیچاریتو به جای ایسکو در اواسط نیمه دوم هم دردی از رئال دوا نکرد.

رئال اگرچه این بازی را باخت اما با توجه به گلی که در بازی رفت به ثمر رسانده در بازی برگشت که هفته آینده در سانتیاگو برنابئو برگزار می شود حتی با یک پیروزی یک بر صفر هم به دیدار پایانی صعود خواهد کرد.