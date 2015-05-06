رونمایی از ۲ مجلد جدید «مطلع انوار» علامه طهرانی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، «مطلع انوار» دستنوشته های علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی(ره) است که به صورت موضوعی با مقدمه و تعلیقات فرزند ایشان آیتالله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی منتشر می شود.

این گزارش می افزاید: جلد دهم مطلع انوار در دو بخش «ابحاث تاریخی و ابحاث سیاسی اجتماعی» و در پنج فصل «حکومت ها و نهضت ها»، «تشیع و گسترش آن در بلاد»، «اماکن و مزارات»، «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» و «جنایات و خیانتهای استعمار» تدوین یافته است. همچنین جلد سیزدهم آن که به «مواعظ رمضان المبارک ۱۳۷۰ هجری قمری» اختصاص دارد در ۳۳ مجلس تبویب شده است.

مهدی بهبودی خواه دبیر اجرایی انتشارات مکتب وحی در گفتگو با مهر عنوان کرد: دراین نمایشگاه ۷ عنوان کتاب صوتی جدید از آثار مرحوم علامه حسینی طهرانی و فرزندشان برای علاقمندان تدارک دیده شده که عبارتند از: کتاب صوتی معاد شناسی جلد ۱ و ۲ و ۳، کتاب صوتی رساله مودت، کتاب صوتی حریم قدس، کتاب صوتی اربعین در فرهنگ شیعه و کتاب صوتی حیات جاوید.

وی کتاب «سالک آگاه» را از دیگر آثار این انتشارات در قالب «دوره علوم و مبانی اسلام تشیع» برشمرد که برای اولین بار در نمایشگاه ارائه می گردد.

بهبودی خواه از ارئه کلیه آثار علامه حسینی طهرانی در فروشگاه اینترنتی سرای جاوید با تخفیف ۱۵ درصدی در ایام نمایشگاه کتاب خبر داد.

غرفه انتشارات مکتب وحی در سالن شبستان، راهرو ۱۱ غرفه ۲۶ واقع است.