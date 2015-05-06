اختلافات ایران و ۱+۵ همچنان به قوت خود باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیلپمات‌های غربی که نام خود را فاش نکرده‌اند، می گویند ایران و قدرت‌های جهانی، در پی تفاهم ۱۳ فروردین در لوزان، همچنان دور از توافق نهایی هستند، چراکه درباره مسائلی مانند نحوه رفع تحریم‌ها، نظارت‌ها و برخی دیگر موارد، اختلاف وجود دارد.

به گفته یک دیپلمات غربی، یکی از اختلافات خواست غرب برای برگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها است.

آمریکا و طرف‌های اروپایی می‌خواهند تا تحریم ها را بصورت مرحله ای لغو کرده و اقداماتشان برگشت پذیر باشد. به این معنی که تحریم‌ها دوباره اجرایی شوند. این موضوع از «مهم‌ترین موارد اختلاف» توصیف شده است. مقامات ایرانی نیز از طرف خود می‌گویند برنامه اتمی ایران باید «برگشت‌پذیر» باشد.

به گزارش رویترز، دیپلمات‌های غربی در تلاش هستند راهی پیدا کنند تا دست‌کم جلوی وتوی چین و روسیه را برای تصویب مجدد احتمالی تحریم‌ها علیه ایران بگیرند.

به گفته آنها بازگرداندن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران سخت نیست، چراکه تنها خود آنها تصمیم‌گیرنده هستند، اما در شورای امنیت چین و روسیه حضور دارند که می‌توانند از حق وتوی خود به سود تهران استفاده کنند.

یک دیپلمات غربی گفته است هنوز مکانیزمی که پاسخگوی همه طرف‌ها باشد، پیدا نشده است.

مشکل دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، مشکل موسوم به «کانال‌های خرید» است؛ روشی که به ایران اجازه دهد برخی فناوری‌های حساس که اکنون از منظر تحریم‌های سازمان ملل ممنوع هستند، را بخرد. یکی از ایده‌های مطرح‌شده برای حل این موضوع -به گفته دیپلمات‌ها- اجماعی با حضور ایران و شش کشور است. به طوری‌که تهران حق رای داشته باشد، اما حق وتو نداشته باشد.

در حال حاضر طرف‌ها در حال مذاکره برای نهایی کردن توافقی هستند که هم راهی برای برداشته شدن تحریم‌ها بیابد، هم برنامه اتمی ایران را به طور شفاف و جامعی تحت نظارت و راستی‌آزمایی قرار دهد.

نگارش متن توافق قرار است از هفته آینده در وین، اتریش، ادامه پیدا کند.