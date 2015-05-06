روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش همگانی کویر نوردی برای نخستین بار در قم برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این همایش، ترویج ورزش همگانی و آشنایی مردم با جاذبه‌های طبیعی قم است.

وی افزود: این همایش قرار است روز جمعه ۱۸ اردیبهشت برگزار شود و علاقمندان با حضور در کیلومتر ۴۵ بزرگراه قم - تهران در این همایش کویرنوردی که برگزاری آن کم سابقه است شرکت می‌کنند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: با توجه به دوری مسافت محل برگزاری همایش کویر نوردی از قم، وسیله ایاب و ذهاب برای علاقمندان در نظر گرفته شده و از ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۸ اردیبهشت پذیرای عموم مردم خواهد بود.

رمضانی بیان داشت: همایش‌های ورزشی همگانی در راستای طرح توسعه ورزش همگانی که از سوی مسئولان بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته، برگزار می‌شود و پیش از این در قم همایش‌های پیاده روی خانوادگی برگزار شده است.

وی عنوان کرد: این همایش با همکاری مشترک اداره کل ورزش و جوانان استان قم و هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم انجام می‌شود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: مجمع سالانه هیئت کوهنوردی قم نیز روز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت با حضور دبیر فدراسیون کوهنوردی در قم برگزار می‌شود و عملکرد یک ساله این هیئت مورد بررسی قرار می‌گیرد.