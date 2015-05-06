تنوع اقوام ظرفیت خوبی برای ایجاد امنیت در گنبدکاووس است

محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر امنیت را اصلی ترین و ضروری ترین شاخصه زندگی اجتماعی دانست و گفت: در صورتی که امنیت وجود نداشته باشد نمی توان زندگی کرد، مانند آن چه در کشورهایی مانند عراق و یمن می بینیم.

وی افزود: گنبد با پنج هزار و ۷۱ کیلومتر مربع وسعت و ۱۴۰ کیلومتر مرز خشکی با ترکمنستان یک چهارم مساحت استان را تشکیل داده و شامل قومیت های مختلف از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه می شود.

گنبدکاووس یکی از امن ترین مرزهای خاکی کشور است

معاون استاندار گلستان با بیان این که ۲۷ قوم مختلف در استان هستند و اکثریت را ترکمن ها تشکیل می دهند، گنبدکاووس را یکی از امن ترین مرزهای کشور دانست و گفت: این اقوام مختلف پتاسنیل خوبی برای تامین امنیت است.

وی بیان کرد: شاید برخی تصور کنند تنوع اقوام عدم امنیت باشد اما در گنبدکاووس با وجود علمای اهل سنت و تشییع که با هم نزدیک هستند و سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران پیاده کرده است، اقوام در کنار هم با آرامش زندگی کنند و هیچ گونه عدم امنیت ناشی از اقوام نداریم.

حمیدی بیان کرد: اینا همه سیاست های عادلانه نظام است که توانسته مردم را راضی نگه دارند.

وی پشتبانی ولایت و رهبری را یکی از شاخصه مهم در برقراری امنیت در منطقه دانست و گفت: در جلسات مختلف به ویژه اهل سنت نیز بر این موضوع تاکید دارند.

وی با بیان این که گنبد شهر مهاجر پذیری از سراسر ایران است و به جز گرگان تنهای شهری است که اتباع خارجی می توانند در استان گلستان اسکان کنند، گفت: باید اتحاد تقویت شود و نقشه های شومی که دشمن برای تفرقه افکنی در نظر گرفته است روشنگری شود.

حمیدی ادامه داد: ترکمن های استان ما اعتقاد دارند اول ایرانی هستند بعد ترکمن و تلاش ما هم این بود که بحث ایرانی بودن و منافع ملی را در گنبد تقویت کردیم تا جایی که سرود ای ایران را به دو زبان ترکمنی و فارسی در گنبد اجرا شده است.

تلاش ما هم این بود که بحث ایرانی بودن و منافع ملی را در گنبد تقویت کردیم تا جایی که سرود ای ایران را به دو زبان ترکمنی و فارسی در گنبد اجرا شده است.

فرماندار ویژه گنبدکاووس، برگزاری مراسم های مذهبی و سنتی در گنبدکاووس را یکی از برنامه های این واحد برای تقویت وحدت دانست و گفت: در تمام عید جشنواره های سنتی ترکمن و دیگر اقوام را برگزار کردیم و یکی از اولویت گنبد هم توجه به هنر دستی و صنایع دستی اقوام است.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات شهرستان پرداخت و گفت: در مسیر گنبد به داشلی برون دامداری ها بسیار زیاد است که از آب شرب استفاده می کنند و این استفاده از آّب شرب وضعیت کم آبی گنبد را تشدید کرده است.

وی با بیان این که مصرف بسیار زیاد شبکه آب روستایی گنبد برای دام ها سال گذشته موجب شد تا آب دامداری ها قطع شود، اظهار کرد: طرح «فجر» که طرح آبرسانی به شهر گنبد است از ابتدا تا انتهای آن ۲۰۰ کیلومتر طول دارد که هم بخش مرکزی و هم داشلی برون را آبرسانی می کند.

وی افزود: هم اکنون این طرح تا داشلی برون رسیده است و از دو محور در حال اجراست و اگر اجرای طرح کند است به دلیل کمبود اعتبارات است.

حمیدی با بیان این که اقتصاد شهر گنبد بر پایه کشاورزی و تجارت استوار است، گفت: به برخی روستاهای مرزی شهرستان هنوز گازرسانی و آب رسانی صورت نگرفته است و بسیاری از مردم این شهرستان در فصل تابستان با مشکل کم آبی مواجه هستند.

وی با بیان این که منابع آبی شهرستان محدود است، افزود: سد نرماب و چهل چای به منظور تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان های شرق استان است که امیدوار هستیم با بهره برداری از این سد مشکلات عظیم ما در بخش شرب و کشاورزی مرتفع شود.

وی تکمیل فاضلاب شهر گنبد، تکمیل آبرسانی به نوار مرزی، تکمیل شبکه آبرسانی سد گلستان و احداث منبع ۵ هزار متر مکعبی را از دیگر برنامه های سال ۹۴ این شهرستان عنوان کرد.

طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونت های غیر رسمی گنبد بدون اعتبار

حمیدی بیان کرد: طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونت های غیررسمی گنبد مطالعه و مصوب شده است و علت عدم اجرای آن نبودن اعتبار است.

فرماندار گنبد کاووس گفت: این طرح با هدف حل معضل حاشیه نشینی و توسعه شهر گنبد مصوب شد و در اجرای آن همه دستگاه ها دخیل هستند.

حمیدی اظهار کرد: احداث مسجد، مدرسه، خانه فرهنگ و تعریض معابر از جمله اقداماتی است که در بحث ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهر گنبد پیش بینی شده است و اعتبارات زیادی برای اجرا لازم است.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از برخی جرم ها روشنایی در مناطق حاشیه نشین را در دستور کار قرار داریم و شبکه های فرسوده اصلاح شد.

طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونت های غیررسمی گنبد مطالعه و مصوب شده است و علت عدم اجرای آن نبودن اعتبار است.

حمیدی افزود: یکی از مشکلات شهر گنبد در موضوع حاشیه نشینی، روستاهای بزرگ چسبیده به شهر است که برخی از آن ها بالای ۱۰ و یا ۱۵ هزار نفر جمعیت دارند و می توانند کانون آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و سرقت و مامن متخلفین و مجرمین باشند.

وی نقاطی مانند «چای بویین»، «افغان آباد» و «بدلجه» و نقطه جمعیتی «اسلام آباد» را از مناطق حاشیه شهر گنبد نام برد و گفت: گنبد شهر مهاجر پذیری است و بسیاری از آسیب هایی که در شهر گنبد رخ می دهد مال گنبد نیست که به عنوان مثال ۹۰ درصد متکدیان شهر گنبد از شهرستان ها و روستاهای اطراف به گنبد وارد می شوند.

حمیدی در ادامه با بیان این که اگر گنبد را از حاشیه هایش جدا کنیم، جزو ۱۰ شهر اول کشور است، اظهار کرد: از جمعیت ۳۵۰ هزار نفری گنبد ۲۰۰ هزار نفر در روستا و ۱۵۰ هزار نفر ساکن شهر هستند که جمعیت روستایی گنبد یک چهارم روستاهای استان را شامل می شود.

پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید گندم

حمیدی با بیان این که ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی شهرستان امسال به کشت گندم اختصاص یافته است، بیان کرد: امسال با توجه به بارندگی های فصل بهار امیدوار هستیم تا ۳۰ درصد افزایش محصول گندم داشته باشیم.

وی در رابطه با مبارزه با ملخ مراکشی نیز گفت: امسال از اسفند ماه کانون های آلوده را شناسایی کردیم و مقدمات مبارزه آغاز شد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس، بیان کرد: تا امروز مبارزه متفاوتی از ملخ ها در استان داشتیم و کاهش جمعیت ملخ ها را شاهد هستیم.

فرماندار در ادامه با بیان این که پیگیر احداث مرکز ملی مبارزه با ملخ هستیم، افزود: به دنبال مبارزه بیولوژیک در بحث ملخ مراکشی هستیم.

وی با اشاره به کاهش نزولات جوی طی سال های اخیر گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی درصددیم مزارع استان را به باغات تبدیل کنیم.

گفتگو: زهرا خورشیدکلائی

عکس: ابوطالب ندری