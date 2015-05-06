درخواست روسای دانشگاه های برتر از وزیرعلوم

دکتر احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجلاس روسای دانشگاه ها که روز گذشته با حضور وزیر علوم و معاونان وی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد گفت: دراین اجلاس مباحث جاری و روز آموزش عالی مطرح شد .

وی ادامه داد: معاونان وزارت علوم در خصوص مسایل معاونت خود توضیحاتی را ارایه کردند و بعد از ظهر نیز کمیسیون های تخصصی در خصوص مسایل آموزش عالی برگزار شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در حاشیه اجلاس نیز روسای دانشگاه های برتر با دکتر فرهادی وزیرعلوم دیدار کرده و خواستار حمایت از دانشگاه های برتر شدند.

براساس این گزارش ، اجلاس روسای دانشگاه ها روز گذشته با حضور وزیر علوم، معاونان وزارت علوم بدون حضور رسانه ها در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.