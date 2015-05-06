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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

رئیس دانشگاه امیرکبیر خبر داد:

درخواست روسای دانشگاه های برتر از وزیرعلوم

درخواست روسای دانشگاه های برتر از وزیرعلوم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های برتر با وزیرعلوم دیدار کرده و خواستار حمایت از دانشگاه های برتر شدند.

دکتر احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجلاس روسای دانشگاه ها که روز گذشته با حضور وزیر علوم و معاونان وی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد گفت: دراین اجلاس مباحث جاری و روز آموزش عالی مطرح شد .

وی ادامه داد: معاونان وزارت علوم در خصوص مسایل معاونت خود توضیحاتی را ارایه کردند و بعد از ظهر نیز کمیسیون های تخصصی در خصوص مسایل آموزش عالی برگزار شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در حاشیه اجلاس نیز روسای دانشگاه های برتر با دکتر فرهادی وزیرعلوم دیدار کرده و خواستار حمایت از دانشگاه های برتر شدند.

براساس این گزارش ، اجلاس روسای دانشگاه ها روز گذشته با حضور وزیر علوم، معاونان وزارت علوم بدون حضور رسانه ها در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

کد مطلب 2569996
زهرا سیفی

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