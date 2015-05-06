گردشگری کشاورزی مورد بی توجهی قرار گرفته است

قاسم منصور آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گردشگری کشاورزی اغلب گردشگری مزرعه ای نامیده می شود و اشاره به فراهم کردن فرصتهای توریستی در کارهای کشاورزی دارد.



آل کثیر افزود: بسیاری از کشتزارها در مناطق روستایی استان جذاب هستند که در کنار محیط های کاری ممکن است موقعیت فراغتی جذابی برای ساکنان شهرها هم باشد.



وی یادآور شد: گردشگری روستایی تنها دلالت بر چشم انداز محیطی ندارد بلکه ارتباط تنگاتنگ بین چشم اندازها و ساکنان نیز دخیل است.



مشاور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان با اشاره به میراث فرهنگی جامعه کشاورزی توضیح داد: هم اکنون فصل کشات گندم است و برای نمونه شهرستان هایی ازجمله شوش که قطب کشاورزی استان و کشور محسوب می شوند برداشت گندم همراه با آئین های بومی مخصوصی اجرا می شود.



وی در حوزه میراث معنوی یادآور شد: گردشگری کشاورزی متاسفانه تاکنون مورد توجه میراث فرهنگی شهرستان ها قرار نگرفته است و شاید یکی از دلایل مهم عدم پرداخت به این موضوع، نا آشنا بودن مسئولان با لایه های درونی فرهنگ آن دیار است.



آل کثر گفت: میراث فرهنگ تعاون که در جوامع بختیاری و مخصوصا کوچ رو وجود دارد نیز الگوهای مناسبی برای ایجاد تقویت حس تعاون و همراهی جوامع در شرایط سختی است.



وی گفت: با توجه به موقعیتهای در دسترس، می توان فرصتهایی برای تفریحات فعالانه ای همچون پیاده روی، ماهی گیری، اسب سواری تدارک دید. با این روشها یا روشهای دیگر، کشاورزان می توانند درآمدی مکمل حاصل از گردشگری به دست آورند و در صورت نتیجه بخش بودن، ممکن است گردشگری به مثابه منبع اصلی درآمد جای کشاورزی را بگیرد و کشاورزی به عنوان منبع درآمد توجه قرار گیرد.