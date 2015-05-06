فتح الفتوح اقتصادی نیازمند اراده و حضور غیرتمندانه بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی قبل از ظهر چهارشنبه در همایش رسم هجرت که در ساختمان ولایت بسیج قم برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت جهادی و فرهنگ و سیاست موضوعاتی است که در فضای گروههای جهادی ما نیازمند هم اندیشی و تفکر است.
وی فرهنگ جهادی را دارای وظایف و نقش موثری در تعالی کشور دانست و ادامه داد: فرهنگ جهادی عوامل محرکی دارد و این موضوع مهم و ضروری است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی افزود: امروز نظام ما با جنگ نرم اقتصادی درگیر است که مسئولان باید به دنبال راهکارهای مناسب باشند.
وی تصریح کرد: در یک جنگ اقتصادی عظیم با نظام سلطه قرار داریم که نیازمند رفع آن با فرهنگ جهادی و بسیجی هستیم.
عزیزی با بیان اینکه نبرد اقتصادی یک واقعیت انکار ناپذیر است، عنوان کرد: حضور ما در عرصه نبرد یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و باید با احساس مسئولیت در آن حضور داشته باشیم.
وی یادآور شد: امروز فتح الفتوح اقتصادی نیازمند اراده و حضور غیرتمندانه همه آحاد ملت و بسیجیان کشور است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه جنگ نرم در حقیقت جنگ باورها و ارادهها است، ادامه داد: در این جنگ دشمن تلاش میکند تا باورها را تغییر دهد و ارادهها را متزلزل کند.
روحیه جهادی و مقابله با دشمنان نظام
عزیزی با بیان اینکه دشمن در جنگ نرم در پی تغییر دادن باور و ایمان ما است، تصریح کرد: ما باید برای مقابله با این تصمیم دشمن به دور از شعار و بی ارادگی با روحیه جهادی به مقابله بپردازیم.
وی اظهار داشت: دشمن در پی تغییر دادن ارادههای ملت ما است که نیازمند اراده مستحکم ملت است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در جنگ رزمی ادوات جنگی دشمن و اهداف وی مشخص است اما در جنگ اقتصادی میل و انگیزه و قدرت برای تولید از بین میرود.
عزیزی اضافه کرد: جنگ نرم اقتصادی اولین تأثیر خود را در تولید و مصرف میگذارد و اگر در برابر آن ایستادگی نکنیم با مشکل مواجه میشویم.
وی افزود: باور ما این است که در جنگ اقتصادی با دشمن با تکیه بر ایمان و اراده و اعتقادات پاک و نیت خالصانه به پیروزی میرسیم.
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