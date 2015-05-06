به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر ابلاغ افزایش تعرفه های پزشکی به استان کرمانشاه گفت: امسال تعرفه های پزشکی ۱۵ درصد افزایش یافته است که صرفا در دو بخش ویزیت و هتلینگ بیمارستانی اعمال خواهد شد.

وی در خصوص ابلاغ تعرفه های جدید به استان کرمانشاه، گفت: هنوز این درصد افزایش به استان ابلاغ نشده اما پس از ابلاغ و حداکثر ظرف یک هفته شورای سلامت استان تشکیل جلسه خواهد داد و با توجه به شرایط استانی آن را تعدیل خواهد کرد.

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه، از برخورد با متخلفینی که پیش از ابلاغ تعرفه های پزشکی اقدام به افزایش آن کرده اند خبر داد و گفت: تا زمانی که تعرفه های جدید اعلام نشود اقدام به افزایش، غیرقانونی بوده و به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.

قادری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر نظارت این سازمان به ساعت ویزیت پزشکان در استان که بعضا رعایت نشده و اقدام به ویزیت همگانی می کنند نیز، گفت: ما به شدت به این موضوع معترض بوده و بارها این موضوع را به وزارت بهداشت منتقل کرده و در استان نیز بر آن تاکید داریم که زمان استاندارد ویزیت بیمار رعایت شود و مبنای ما نیز در بیمه سلامت دفاع از حق مردم بوده و ویزیت همگانی قابل قبول نیست و چنانچه موردی به ما اعلام و فرد اعلام کننده اظهارات خود را تایید کند حتما برخورد می کنیم.

وی از نظارت و بازرسی به موضوعات حوزه سلامت تحت شورای سلامت استان و همچنین واحد نظارت بیمه سلامت خبر داد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره به اجرای موفق طرح تحول سلامت و کاهش پرداختی مردم گفت: قانون تحت پوشش بیمه قرار دادن همه افراد جامعه در سال ۷۳ تصویب شده اما طی سال های پس از آن شاهد اجرای موفق این قانون نبودیم اما دولت یازدهم که این موضوع را به عنوان شعار تبلیغاتی مطرح کرده بود به آن عمل کرده و هم اکنون ۹ میلیون نفر در کشور تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

ثبت نام بیش از ۳۶۰ هزار نفر در سامانه بیمه سلامت

وی از ثبت نام بیش از ۳۶۰ هزار نفر در استان در سامانه بیمه سلامت و از اردیبهشت ۹۳ تاکنون خبر داد که با احتساب افراد تحت پوشش قبلی جمعیت بیمه شدگان همگانی به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی قریب به اتفاق بیمه شدگان استان را حاشیه نشینان و افراد بدون بیمه در مناطق اینچنینی اعلام کرد و گفت: طی برآوردهای صورت گرفته ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر قرار دارند که نشان از آسیب شناسی سازمان بیمه سلامت برای تحت پوشش قرار دادن افراد است.

قادری ۲۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان را مربوط به شهرستان کرمانشاه دانست و گفت: از تعداد ثبت نام شدگان کل استان تاکنون ۳۲۵ هزار نفر صاحب دفترچه شده اند.

وی حق سرانه بیمه درمانی روستائیان و سلامت را رایگان عنوان کرد و گفت: اما صندوق های دیگر مانند کارمندان و ... درصدی را بابت سرانه بیمه می پردازند.

تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سلامت به مدت یکسال دیگر خبرداد و گفت: علی رغم این موضوع دفترچه هایی که هنوز برگه آنها تمام نشده اما اعتبار ندارند تا آخرین برگه از اعتبار برخوردار بوده و نیاز به تعویض نیست و این موضوع به همه پزشکان و مراکز درمانی اعلام شده است.

وی از اعتبار دفترچه های بیمه روستائیان نیز تا آخرین برگه و تا شهریور ۹۴ خبرداد.

قادری در خصوص ارائه خدمات به کسانی که بیمه نشده و به بیمارستان ها مراجعه می کنند نیز گفت: دیگر به این افراد معرفی نامه ای از سوی بیمه سلامت داده نمی شود و باید اقدام به گرفتن دفترچه کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی در قالب طرح تحول سلامت در استان گفت: ارائه این خدمات در شورای عالی بیمه قرار گرفت و افراد زیر ۱۴ سال مشمول دریافت این خدمات شدند که بیشتر در حوزه اقدامات پیشگیرانه دندانپزشکی بوده است.

قادری با اشاره به تفاهم نامه این سازمان با دانشگاه علوم پزشکی گفت: دانشکده های بهداشت هر شهرستان براساس این تفاهم ملزم به ایجاد یک مرکز دندانپزشکی برای اجرایی شدن این مصوبه هستند.

وی از وجود مرکز دندانپزشکی عمومی در دانشکده دندانپزشکی واقع در خیابان شریعتی و مرکز دندانپزشکی جنب خیابان نقلیه برای روستائیان خبرداد.

برنامه های دولت برای گسترش طرح خدمات دندانپزشکی

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه در بخش دیگر با اشاره به برنامه های دولت برای گسترش طرح خدمات دندانپزشکی گفت: احتمالا خدماتی نیز برای افراد ۱۴ تا ۱۸ سال در نظر گرفته شده و هم‌چنین تعرفه های مراکز دولتی در بخش دندانپزشکی هم کاهش چشمگیری داشته باشد.

قادری از اجرای طرح ادغام بیمه های درمانی از اول اردیبهشت امسال خبرداد و گفت: طی این طرح که از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است در تعرفه های پزشکی یکسان سازی صورت می گیرد و نظارت ها نیز بر همین اساس خواهد بود و در استان کرمانشاه تحت دبیری بیمه سلامت به اجرا در می آید و طی جلسات ماهیانه مشکلات موجود طرح و در این زمینه اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به معضل زیر میزی در استان نیز گفت: باید برای رفع این مشکل همه تلاش کنند اما خود مردم مهمترین نقش را در کاهش آن خواهند داشت.

وی تصریح کرد: با افزایش تعرفه های پزشکی در طرح تحول سلامت دیگر بهانه ای برای زیر میزی وجود ندارد و به شدت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از اجرای طرح بیمه معتادین در استان خبرداد و که طی آن روش های درمانی جایگزین به معتادان ارائه می شود وطی سه دوره شش ماه خواهد بود.

قادری تصریح کرد: در شش ماهه اول ۹۵ درصد هزینه درمانی را بیمه، در شش ماهه دوم ۷۵ درصد آن را و در شش ماهه سوم ۵۰ درصد آن را می پردازد.

راه اندازی سامانه ثبت نام بیمه معتادان

وی از پی گیری بیمه سلامت برای راه اندازی سامانه ثبت نام معتادین طی هفته آینده خبرداد و گفت: به محض آماده شدن مراکز از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان این طرح به مرحله اجرا در می آید و طی آن حتی معتادان مجهول الهویه هم درمان می شوند و اعتبارات لازم برای این موضوع وجود داشته و محدودیتی برای درمان نداریم.

مدیرکل بیمه سلامت استان از تسهیل در عمل تعویض مفصل که سابقا خیلی سخت انجام می شد خبرداد و گفت: هزینه هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده و در تعهد بیمه سلامت است.

قادری هم چنین از تحت پوشش قرار دادن تجهیزات و لوازم بیماران خاص مانند بیماران تالاسمی و هموفیلی توسط بیمه سلامت خبرداد.

وی افزود: همچنین کلیه داروهای مورد نیاز برای بیماران پیوندی که بسیار هم گران بوده تحت پوشش بیمه سلامت در آمده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از تحت پوشش قرار گرفتن چهار داروی نازایی در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای ازدیاد جمعیت کشور خبر داد.

وی ادامه داد: هم چنین طی تفاهم وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۵۰ قلم داروی بیماران خاص ۸۰ تا ۹۰ درصد تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.

قادری در پایان از تخصیص دو نیم میلیارد تومان برای احداث ساختمان جدید بیمه سلامت در استان و ۹۰۰ میلیون تومان برای ساختمان این بیمه در شهرستان جوانرود خبرداد و گفت: به دنبال احداث ساختمانی نیز در سرپل ذهاب هستیم که در صورت اهدای زمینی از طرف شهرداری این مرکز نیز احداث خواهد شد.